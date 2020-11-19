Курс лари на четверг – 3,2919 GEL/$1

Документ будет иметь рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана его выполнять

На данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями