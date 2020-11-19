Автопарк Кутаиси пополнился новыми экологически чистыми автобусами

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Десять из 175 новых современных автобусов стандарта EURO 5, предназначенных для регионов, переданы Кутаиси (регион Имерети) в рамках Программы развития муниципального транспорта, сообщает Первый канал.

С сегодняшнего дня все десять новых автобусов будут подключены к городской транспортной сети и на наиболее загруженных маршрутах Кутаиси.

Программа финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и предусматривает приобретение 175 единиц автобусов на сумму 17,7 миллиона евро для различных муниципалитетов.

Для развития транспорта выбраны шесть городов Грузии.

Из 175 автобусов по 10 будут доставлены в Телави и Поти, 30 – в Гори, 25 – в Зугдиди, 40 – в Рустави и 60 – в Кутаиси. Каждый из автобусов рассчитан на 50 пассажиров.

Программа позволит городам развивать сектор городского транспорта, а население будет пользоваться современными, комфортабельными и, главное, экологически чистыми автобусами.

Все автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Первые пять автобусов в рамках программы были доставлены в Телави 28 октября.