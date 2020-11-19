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Новый зеленый автобус едет по улице Костава

Автопарк Кутаиси пополнился новыми экологически чистыми автобусами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1508)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201119/250095882/Avtopark-Kutaisi-popolnilsya-novymi-ekologicheski-chistymi-avtobusami.html

Наряду с Кутаиси новые современные автобусы в рамках программы, финансируемой Евробанком, получат еще пять городов Грузии

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Десять из 175 новых современных автобусов стандарта EURO 5, предназначенных для регионов, переданы Кутаиси (регион Имерети) в рамках Программы развития муниципального транспорта, сообщает Первый канал.

Презентация новых 12-метровых автобусов марки BMC
photo: courtesy of Tbilisi City Hall
В Тбилиси заработают новые автобусные маршруты

С сегодняшнего дня все десять новых автобусов будут подключены к городской транспортной сети и на наиболее загруженных маршрутах Кутаиси.
Программа финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и предусматривает приобретение 175 единиц автобусов на сумму 17,7 миллиона евро для различных муниципалитетов.
Для развития транспорта выбраны шесть городов Грузии.
Из 175 автобусов по 10 будут доставлены в Телави и Поти, 30 – в Гори, 25 – в Зугдиди, 40 – в Рустави и 60 – в Кутаиси. Каждый из автобусов рассчитан на 50 пассажиров.
Программа позволит городам развивать сектор городского транспорта, а население будет пользоваться современными, комфортабельными и, главное, экологически чистыми автобусами.
Все автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Первые пять автобусов в рамках программы были доставлены в Телави 28 октября.

Темы:
Экономика Грузии (1508)


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