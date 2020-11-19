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Зоо-Магазин для домашних питомцев

Новая статья экспорта: ЕС разрешил экспорт из Грузии корма для животных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1511)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201119/250100229/Novaya-statya-eksporta-ES-razreshil-eksport-iz-Gruzii-korma-dlya-zhivotnykh.html

В рамках законодательства были определены технические процедуры осуществления экспорта, в частности, каким требованиям должно отвечать то или иное предприятие

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Евросоюз положительно оценил систему государственного контроля Грузии и внес ее в список третьих стран, откуда разрешено завозить корм для домашних животных, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Национального агентства продовольствия.

Предприятие по производству комбикормов
photo: Ministry of Environmental protection and Agriculture of Georgia / FB
В Кахети открылось импортозамещающее предприятие

Мероприятия, проведенные Национальным агентством продовольствия, были оценены специальной рабочей группой ЕС во время визита в Грузию.

В рамках законодательства Грузии были определены технические процедуры осуществления экспорта, в частности, каким требованиям должно отвечать то или иное предприятие.

На рынок ЕС также разрешен экспорт грузинского меда (2016 год), европейского анчоуса из Черного моря и продуктов животного происхождения непродовольственного значения.

Темы:
Экономика Грузии (1511)


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