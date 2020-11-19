Новая статья экспорта: ЕС разрешил экспорт из Грузии корма для животных

В рамках законодательства были определены технические процедуры осуществления экспорта, в частности, каким требованиям должно отвечать то или иное предприятие

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Евросоюз положительно оценил систему государственного контроля Грузии и внес ее в список третьих стран, откуда разрешено завозить корм для домашних животных, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Национального агентства продовольствия.

Мероприятия, проведенные Национальным агентством продовольствия, были оценены специальной рабочей группой ЕС во время визита в Грузию.

В рамках законодательства Грузии были определены технические процедуры осуществления экспорта, в частности, каким требованиям должно отвечать то или иное предприятие.

На рынок ЕС также разрешен экспорт грузинского меда (2016 год), европейского анчоуса из Черного моря и продуктов животного происхождения непродовольственного значения.