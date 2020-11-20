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Прокатный стан на Руставском металлургическом заводе

В Грузии нашли способ как привлечь в страну больше инвестиций

photo: Ministry of Economy of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1513)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201120/250102070/V-Gruzii-nashli-sposob-kak-privlech-v-stranu-bolshe-investitsiy.html

Новшество коснется отраслей перерабатывающей индустрии, где есть возможность создать наибольшее количество рабочих мест

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Правительство Грузии запустило новый механизм продвижения иностранных инвестиционных проектов, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Цель новой программы - рост иностранных инвестиций и борьба с безработицей. Программа касается компаний, который созданы иностранным капиталом, и хотят зайти в Грузию, открыть новые производства, или перенести существующие.

Частные отели в домах в историческом центре города. Тбилисская архитектура
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Основное условие для участия - это обязательство инвестировать в экономику Грузии не менее 10 миллионов лари, а также, трудоустроить не менее 150 человек.

"На основании этих обязательств, они получат софинансирование, так называемый грант в размере 1 миллиона лари. Целью будет, в первую очередь, подготовка и переподготовка трудоустроенных здесь кадров, так как нехватка квалифицированных кадров в Грузии, одна из проблем, которую называют иностранные инвесторы, также разные инфраструктурные работы, которые могут потребоваться во время переноса производств, или во время создания новых", - сказала Турнава журналистам.

Новшество коснется отраслей перерабатывающей индустрии, где есть возможность создать наибольшее количество рабочих мест. Также на такие отрасли, как электроника, производства продукции электронной инженерии, производство транспортных средств и их запчастей, машиностроение, ремонт и техобслуживание самолетов и т.д.

Магазины в торговом центре Кидобани
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Это те области, где мы будем создавать новые рабочие места за счет привлечения иностранных инвесторов. Конечно, это дополнительный компонент, который будет работать положительно в контексте привлекательной инвестиционной среды, которая включает в себя множество других компонентов, таких как низкие налоги, некоррумпированная среда, стабильная экономическая ситуация, прозрачные процедуры и меньше бюрократии", - сказала Турнава.

Этим финансовым механизмом Грузия планирует еще раз убедить инвесторов, что страна вновь одна из привлекательных рынков в регионе.

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Темы:
Экономика Грузии (1513)


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