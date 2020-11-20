Курс лари на пятницу – 3,2948 GEL/$1

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768 Количество инфицированных COVID-19 в стране приближается к ста тысячам, хотя на этом фоне растет число вылеченных – за последние сутки из клиник выписано 4 055 пациентов 444

В Тбилиси появится новогодняя иллюминация, несмотря ни на что, обещает мэр столицы Каха Каладзе заверил, что даже в такой сложной эпидситуации в городе, он не лишит тбилисцев праздничного настроя 39