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Вид на город Тбилиси - набережная реки Кура

Грузия возглавит конференцию Организации экономического сотрудничества

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (561)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201120/250112447/Gruziya-vozglavit-konferentsiyu-Organizatsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva.html

Это первый случай, когда страна-нерезидент международной организации будет руководить конференцией в течение трех лет

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузия впервые будет председательствовать на международной конференции, посвященной "целям сокращения базы налогообложения и пресечения переноса прибыли", сообщает министерство финансов Грузии.

По информации ведомства, Грузия была единогласно избрана председателем конференции членами Организации экономического сотрудничества и развития, которая выступает организатором мероприятия.

Екатерина Тикарадзе на презентации
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Минздрав Грузии призывает проводить конференции в онлайн-режиме

Это первый случай, когда страна-нерезидент международной организации будет руководить конференцией в течение трех лет.

Миссия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и обеспечения социального благополучия людей.

ОЭСР возникла на базе Организации европейского экономического сотрудничества, созданной для распределения американской и канадской помощи, направляемой по плану Маршалла на послевоенное восстановление Европы. Основной целью ОЭСР, которая была создана как правопреемник ОЕЭС в 1961 году, является построение здоровой экономики в государствах-членах, совершенствование ее эффективности, взаимная притирка их рыночных систем, распространение свободы торговли и вклад в дальнейшее развитие как промышленно развитых, так и развивающихся стран.

Темы:
Внешняя политика Грузии (561)


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