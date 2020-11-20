Грузия возглавит конференцию Организации экономического сотрудничества

Это первый случай, когда страна-нерезидент международной организации будет руководить конференцией в течение трех лет

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Грузия впервые будет председательствовать на международной конференции, посвященной "целям сокращения базы налогообложения и пресечения переноса прибыли", сообщает министерство финансов Грузии.

По информации ведомства, Грузия была единогласно избрана председателем конференции членами Организации экономического сотрудничества и развития, которая выступает организатором мероприятия.

Это первый случай, когда страна-нерезидент международной организации будет руководить конференцией в течение трех лет.

Миссия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и обеспечения социального благополучия людей.

ОЭСР возникла на базе Организации европейского экономического сотрудничества, созданной для распределения американской и канадской помощи, направляемой по плану Маршалла на послевоенное восстановление Европы. Основной целью ОЭСР, которая была создана как правопреемник ОЕЭС в 1961 году, является построение здоровой экономики в государствах-членах, совершенствование ее эффективности, взаимная притирка их рыночных систем, распространение свободы торговли и вклад в дальнейшее развитие как промышленно развитых, так и развивающихся стран.