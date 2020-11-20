Правительство Грузии готовит очередной пакет помощи бизнесу

Глава правительства проводит интенсивные встречи с представителями бизнеса и непосредственно от них узнает о проблемах и вызовах

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экономическая команда правительства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария работает над очередным этапом помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим во время пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации правительства.

С начала пандемии коронавируса многие люди остались без работы и доходов, для преодоления последствий правительство Грузии в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который прошел в несколько этапов.

Правительство Грузии в условиях второй волны коронавируса, параллельно с пакетом социальной помощи гражданам, в интенсивном режиме продолжает работать над мероприятиями по поддержке бизнеса. Этот вопрос премьер обсудил с представителями экономической команды.

На встрече были рассмотрены существующие тенденции и отмечено, что необходимы дополнительные шаги для поддержки бизнеса, для сохранения рабочих мест и максимального сокращения влияния глобального кризиса на экономику страны.

Члены правительства также обсудили эффективность мер, принятых в рамках третьей фазы Антикризисного плана, а также мероприятия, которые планируется осуществить в рамках четвертого этапа.

Глава правительства проводит интенсивные встречи с представителями бизнеса и непосредственно от них узнает о тех проблемах и вызовах, которые стоят перед сектором. Подобная коммуникация с бизнесом продолжится и в будущем.

Как отмечает пресс-служба, новый пакет помощи разрабатывается как раз в результате активных переговоров с бизнесменами и в ближайшее время будет представлен общественности.

Также вскоре будут обнародованы и детали очередной целевой социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пандемии.

На третьем этапе антикризисного плана из бюджета, а также Фонда StopCov, выделено 410 миллионов лари (124,6 миллиона долларов). Средства идут на погашение коммунальных счетов за природный газ и электроэнергию за четыре месяца, начиная с ноября. А дети в Грузии до 18 лет с началом учебного года получили от государства по 200 лари (примерно 60 долларов).

Кроме того, средства предназначены на оплату семестра учебы социально незащищенным студентам, у которых менее 150 тысяч социальных баллов по соответствующей шкале. А тем неимущим студентам, которым в период пандемии приостановили статус студента из-за неуплаты, – оплатят учебу на год.

Правительство Грузии начало помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору, в котором, по предварительным расчетам, занято около 150 тысяч человек, и приняло ряд мер для смягчения негативного воздействия пандемии на бизнес.

Так, компаниям, чья деятельность связана с гостиничной и ресторанной сферой, туристическим агентствам, транспортным компаниям, экскурсионным бюро и другим до 1 ноября были отсрочены выплаты подоходного налога и налога на собственность за четыре месяца. Это коснулось более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом.

А с 17 ноября в стране заработала система автоматического возврата НДС. Теперь налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость. Как отмечают в правительстве, это важно для развития малого и среднего бизнеса в стране и сохранения рабочих мест.