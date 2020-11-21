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Крестьянин работает на своем участке

В Грузии более 120 тысяч фермеров воспользовались льготами на топливо

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (168)
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Sputnik Грузия
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В рамках программы агрострахования, по данным на 30 октября 2020 года, выдано более 17 тысяч страховых полисов

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. По последним данным, в рамках государственной программы "Агродизель" талоны на приобретение дизельного топлива по льготной цене уже получили 123,7 тысячи фермеров Грузии, говорится в сообщении Агентства развития села и сельского хозяйства.

Предоставление дизельного топлива для фермеров по льготным ценам является одним из пунктов программы правительства "Забота о селе и фермере". Программа направлена на развитие фермерских хозяйств, которые владеют зарегистрированной землей. Именно регистрация земли является основным фактором оказания помощи.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным на 20 ноября, фермеры получили скидочные карты на приобретение более 32 тысяч тонн дизельного топлива. Те фермеры, которые уже обналичили свои льготные карты, в сумме смогли сэкономить более 5,2 миллиона лари (почти 1,6 миллиона долларов).

Для всех фермеров, владеющих землей площадью от 0,25 до 100 гектаров, топливо, необходимое для проведения агротехнических работ, дешевле рыночной стоимости. При этом лимит будет составлять 150 литров на 1 гектар в год.

Дополнительные льготы

Кроме того, в рамках программы стимулирования землевладельцев, более 172 тысячам фермерам начислены агробаллы.

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Речь идет о фермерах, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 10 гектаров. Агробаллы начислены на специальных агрокартах из расчета 200 лари (60 долларов) на 1 гектар. Размер начисленной субсидии превышает 30 миллионов лари (9,2 миллиона долларов), из которых более 24,3 миллиона лари (7,4 миллиона долларов) уже обналичены в специализированных торговых объектах.

На эти деньги фермеры покупают удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства защиты растений, семена или саженцы, а также оплатить услуги агротехники.

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По информации Агентства, начисление агробаллов продолжается.

Кроме того, в рамках программы агрострахования, по данным на 30 октября 2020 года, выдано более 17 тысяч полисов. К этому времени застраховано более 18 тысяч гектаров земельных участков, что на 31% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Стоимость застрахованного урожая превышает 160 миллионов лари (48,6 миллиона долларов).

Также, в рамках государственной программы модернизации молочного сектора и доступа на рынок утверждены 369 заявок из регионов Имерети, Кахети, Самегрело и Земо Сванети, Самцхе-Джавахети и Квемо Картли, софинансирование государства составило 22 миллиона лари.

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В рамках программы льготного агрокредитования государство полностью покрывает шестимесячную процентную ставку для финансирования текущих затрат на выращивание однолетних культур. Выдано 2 893 агрокредита, размер кредита превышает 57 миллионов лари (17,3 миллиона долларов), в том числе софинансирование со стороны агентства превышает 4,7 миллиона лари (1,4 миллиона долларов).

По информации Агентства, в программе поддержки агропроизводства включены 387 бенефициаров, в том числе 50% стоимости сельскохозяйственной техники профинансировано 252 участникам. Удовлетворены заявки 135 бенефициаров на приобретение и установку основных средств для обустройства и модернизации тепличных хозяйств, а также на покупку и установку системы орошения для однолетних культур.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (168)


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