Курс лари на понедельник – 3,3073 GEL/$1

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В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца С учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию 288

Минздрав Грузии: необходима мобилизация коек для тяжелых пациентов Если процент госпитализации зараженных коронавирусом в других странах составляет около 10-15 %, в Грузии он более 30%, заявила замминистра 478