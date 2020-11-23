Курс лари на понедельник – 3,3073 GEL/$1

Экономика
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201123/250115823/Kurs-lari-dollar.html
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0125 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 ноября в размере 3,3073 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0125 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 23 ноября