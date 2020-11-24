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Сосо Арчвадзе

Выдержит ли экономика Грузии новые ограничения – мнение эксперта

photo: Soso Archvadze / FB
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201124/250136785/Vyderzhit-li-ekonomika-Gruzii-novye-ogranicheniya--mnenie-eksperta.html

Как бы велико ни было желание спасти экономику, без жестких ограничений сдержать пандемию не удастся, считает профессор Сосо Арчвадзе

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. После кратковременной ковид-передышки в летние месяцы, когда на улицы грузинских городов и курортов вернулись туристы, постепенно страна возвращается в фазу необходимости новых ограничений. Причем, с каждым месяцем их становится все больше.

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Ограничения напрямую связаны с крайне тяжелой эпидситуацией в стране, где ежедневно фиксируется до 4 тысяч новых инфицированных. Часть эпидемиологов разводит руками и требует жесткого локдауна, другие – говорят, что сверхжестких ограничений не выдержит наша экономика, да и само население тоже.

Как считает профессор, эксперт по вопросам экономики Сосо Арчвадзе, спасительным может оказаться кратковременный двухнедельный локдаун.

Мужчина в куртке и маске у аптеки
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Со слов эксперта становится ясно, что спасать экономику, не улучшив эпидситуацию в стране, не получится. Так, в Швеции решили воспользоваться так называемым "стадным способом" борьбы с эпидемией. Суть такова, рассказывает эксперт, чем больше людей заразится COVID-19 и в кратчайшие сроки, тем быстрее страна вернется к обычному ритму. Однако шведам пришлось отказаться от такой модели и ввести ограничения, параллельно разъясняя населению, что и для чего вводится.

"Думаю, что на днях уже объявят о введении ограничений. Говорить об экономической катастрофе преувеличение. Экономические показатели, по сравнению с мартом и апрелем, стали улучшаться. Показатели указывают на то, что не так страшен черт, как его малюют. К примеру, увеличился объем денежных переводов из-за рубежа, количество трудовых мигрантов. И эти показатели в целом создают неплохую картину. Я думаю двухнедельный локдаун не внесет большого разрыва или обвала... Нужно принять ограничительные меры, чтобы организм в целом сохранил здоровье и жизнедеятельность", – сказал Арчвадзе.

По его словам, нельзя забывать и о том, что лечение каждого ковид-пациента государству обходится недешево. Вроде бы экономические ограничения не введены, а на экономику это сильно влияет.

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© CC0 / Pixabay/QuinceCreative
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Бороться с пандемией государство без общества не сможет, уверен профессор.

По словам Арчвадзе, до каждого нужно донести, насколько опасен невидимый враг. Необходимо придерживаться элементарных правил поведения в период пандемии, воздержаться от мест скопления людей.

"Я до сих пор встречаю и наблюдаю на улицах молодых людей, которые без масок при встрече целуются и обнимаются. Как будто бы и нет никакой пандемии, и она для них не существует. Осознание невидимого врага необходимо донести до каждого гражданина, чтобы форма личностного поведения отвечала вызовам времени", – говорит Арчвадзе.

Однозначно можно сказать, что перед государством стоит сложная задача – либо спасать медицинский сектор, либо дать возможность развиваться экономике. Хотя без слаженной работы первого не получится спасти второе.

В период СOVID-кризиса увеличилось число безработных. Закрытие театров, кинотеатров, детских развлекательных центров пополнило ряды финансово бедствующих. Хотя тот факт, что правительство оплачивает в зимний период коммунальные услуги тоже немалая поддержка для населения.

"Всем нужно пережить это время", – заявил Арчвадзе.

Он подчеркнул, что сегодня все усилия должна быть направлены на ограничение контактов между людьми, поскольку именно недостаточно эффективные меры привели к практически неуправляемому росту числа инфицированных. А без контроля над эпидситуацией рассчитывать на процветание экономики не приходится, уверен профессор.



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