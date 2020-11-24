Что будет с ресторанами в Грузии: министры встречаются с владельцами

На данном этапе локдаун не планируется, поскольку именно сохранение рабочих мест является одним из главных приоритетов правительства, отметили в правительстве

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Возможные точечные ограничения с целью замедления распространения коронавируса обсуждались на встрече экономической команды правительства Грузии и с представителями ресторанного бизнеса.

Со второй половины октября на сокращенный режим работы до 22:00 перешли рестораны и бары в крупных городах Грузии, в том числе и городе Мцхета, который находится в 30 км от Тбилиси. С начала ноября такой режим работы распространился по всей территории страны.

По информации пресс-службы правительства, встреча прошла по поручению премьер-министра Грузии Георгия Гахария и в ней принимали участие вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр финансов Грузии Иване Мачавариани и глава Минэкономики Натия Турнава.

Главными темами рассмотрения были дополнительные мероприятия, которые необходимо провести с целью замедления распространения вируса и максимально сохранение рабочих мест в этом процессе.

Представители экономической команды правительства детально заслушали позиции рестораторов о существующих во время пандемии вызовах и рассмотрели точечные ограничения какого типа могут быть введены с целью замедления распространения вируса.

Речь шла о существующей сегодня эпидемической ситуации. Во время дискуссии было отмечено, что на фоне растущей динамики распространения вируса есть вызовы в плане выполнения правил в секторе.

"Во время обсуждения возможных дополнительных точечных ограничений еще раз было отмечено, что на данном этапе локдаун не планируется, поскольку именно сохранение рабочих мест является одним из главных приоритетов правительства", – отмечено в сообщении.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.