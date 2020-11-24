18:00 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Производство фундука в Грузии

Экспорт грузинского фундука превысил $57 миллионов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1519)
2710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201124/250148537/Eksport-gruzinskogo-funduka-prevysil-57-millionov.html

Объем экспортированного в этом году фундука на 2,9 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 августа по 23 ноября этого года Грузия экспортировала 10 848 тонн фундука на сумму 57,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Крепкий орешек" из Грузии: как грузинский фундук победил врагов и отправился покорять мир>>

Объем экспорта фундука в указанный период увеличился на 2 993 тонны, это около 38% по сравнению с показателями за тот же период 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 18,4 миллиона долларов США (48%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 7%.

Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки ЕС, а именно в следующие европейские страны:

 Страна  Масса экспортируемого фундука
(в тоннах)
 Германия  3 131
 Италия  2 124
 Чехия  594
 Польша  320
 Литва  311
 Болгария  300
 Испания  330
 Франция   218
 Греция  97
 Эстония  88
 Латвия  84
 Люксембург  60
 Словакия  64
 Австрия  22
 Хорватия  10

Кроме того, среди крупных экспортеров есть страны, в том числе и соседние.

 Страна  Масса экспортируемого фундука
(в тоннах)
 Россия  540
 Турция  530
 Армения  527
 Беларусь  284
 Бразилия  186 
 Украина  176
 Алжир  173
 Канада  136
 Саудовская Аравия  95

Примечательно, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука в Грузии и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
"Золотой урожай": в Западной Грузии идет триумфальный сбор фундука - видео
Темы:
Экономика Грузии (1519)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться