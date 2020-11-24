Экспорт грузинского фундука превысил $57 миллионов

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 августа по 23 ноября этого года Грузия экспортировала 10 848 тонн фундука на сумму 57,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
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Объем экспорта фундука в указанный период увеличился на 2 993 тонны, это около 38% по сравнению с показателями за тот же период 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 18,4 миллиона долларов США (48%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 7%.
Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки ЕС, а именно в следующие европейские страны:
|Страна
| Масса экспортируемого фундука
(в тоннах)
|Германия
|3 131
|Италия
|2 124
|Чехия
|594
|Польша
|320
|Литва
|311
|Болгария
|300
|Испания
|330
|Франция
|218
|Греция
|97
|Эстония
|88
|Латвия
|84
|Люксембург
|60
|Словакия
|64
|Австрия
|22
|Хорватия
|10
Кроме того, среди крупных экспортеров есть страны, в том числе и соседние.
|Страна
| Масса экспортируемого фундука
(в тоннах)
|Россия
|540
|Турция
|530
|Армения
|527
|Беларусь
|284
|Бразилия
|186
|Украина
|176
|Алжир
|173
|Канада
|136
|Саудовская Аравия
|95
Примечательно, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука в Грузии и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.