Экспорт грузинского фундука превысил $57 миллионов

Объем экспортированного в этом году фундука на 2,9 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 августа по 23 ноября этого года Грузия экспортировала 10 848 тонн фундука на сумму 57,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Крепкий орешек" из Грузии: как грузинский фундук победил врагов и отправился покорять мир>>

Объем экспорта фундука в указанный период увеличился на 2 993 тонны, это около 38% по сравнению с показателями за тот же период 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 18,4 миллиона долларов США (48%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 7%.

Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки ЕС, а именно в следующие европейские страны:

Страна Масса экспортируемого фундука

(в тоннах) Германия 3 131 Италия 2 124 Чехия 594 Польша 320 Литва 311 Болгария 300 Испания 330 Франция 218 Греция 97 Эстония 88 Латвия 84 Люксембург 60 Словакия 64 Австрия 22 Хорватия 10 Кроме того, среди крупных экспортеров есть страны, в том числе и соседние. Страна Масса экспортируемого фундука

(в тоннах) Россия 540 Турция 530 Армения 527 Беларусь 284 Бразилия 186 Украина 176 Алжир 173 Канада 136 Саудовская Аравия 95

Примечательно, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука в Грузии и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.