Грузия продолжает экспортировать мандарины в соседние страны

В этом году в Аджарии планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов, половина из которых пойдет на экспорт

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. По последним данным, из Грузии экспортировано более 1,9 тысячи тонн мандаринов на сумму 941 тысяча долларов, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

В текущем году экспорт произведенных мандаринов в основном осуществлен в Армению – 883 тонны и Россию – 899 тонн. Кроме того, цитрусовые вывезены на продажу на Украину, в Молдову и Казахстан.

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ожидается необильный урожай, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов, половина из которых пойдет на экспорт.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины будет принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.