Прибыль от экспорта грузинских яблок превысила 2 млн долларов

Объем экспорта яблок за четыре месяцев этого года в 12 раз превышает объем экспорта за тот же период 2019 года

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. По последним данным из Грузии экспортировано 5 045 тонн яблок на общую сумму в 2,2 миллиона долларов, говорится в информации Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Минсельхоз приводит данные с 1 августа по 23 ноября 2020 года. Объем экспорта яблок за этот период в 12 раз превышает объем экспорта за тот же период 2019 года, а в денежном выражении экспорт увеличился на 1,9 миллиона долларов.

Основным экспортером грузинских яблок является Россия – 4 884 тонны. Далее следуют Казахстан, Армения, Сингапур и Гонконг.

В этом году в Грузии был богатый урожай на яблоки – более 120 тысяч тонн. Основная его часть приходится на главный "яблоневый сад" страны – регион Шида Картли.

Минсельхоз сообщает, что новые яблоневые сады были разбиты на 1 128 гектарах по всей Грузии в рамках государственной программы "Посади будущее". Государственное софинансирование составило более 9 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.