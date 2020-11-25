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Хурма на дереве

Экспорт грузинских корольков и хурмы вырос на 14%

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1520)
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Sputnik Грузия
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Самый большой спрос на грузинскую хурму и корольки в соседних странах, в том числе России

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. С августа этого года из Грузии было экспортировано более 7,8 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимостью в 4,2 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

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По информации ведомства, за период с 1 августа по 23 ноября объем экспорта хурмы и корольков вырос на 14%, а стоимость экспорта на 18% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия стала экспортировать больше фундука, корольков и хурмы

Кроме того, за этот период выросла экспортная цена продукта на 4%.

Самый большой спрос на грузинскую хурму и корольки в соседних странах. В текущем году в Россию уже экспортировано почти 3,4 тысячи тонн, на Украину – 2,8 тысячи тонн, в Армению примерно 1,5 тысячи тонн.

Также, эти фрукты из Грузии закупают в Беларуси, Катаре, Молдове, Гонконге, Казахстане и Венгрии.

На данный момент из Грузии активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный.

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Экономика Грузии (1520)


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