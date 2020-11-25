Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары из резервов

Регулятор вынес на аукцион 50 миллионов долларов, однако спрос был значительно ниже предложения, и удалось продать только 46,5 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии провел очередной валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,3132 GEL/$1.

Регулятор вынес на аукцион 50 миллионов долларов, однако спрос был значительно ниже предложения, и удалось продать только 46,5 миллиона долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 24 аукциона, на которых продал 823,4 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На четверг, 26 ноября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3138 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.