Евросоюз выделил Грузии 100 млн евро на борьбу с пандемией

В общей сложности 95 миллионов евро выдадут в виде льготных кредитов, а оставшиеся пять миллионов евро – в виде грантов

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Евросоюз перечислил Грузии транш в размере 100 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, говорится в сообщении на сайте представительства ЕС в Грузии.

Указанная сумма будет направлена на поддержку платежного баланса и смягчения бюджетно-финансовых нужд Грузии.

Целью программы макрофинансовой помощи является восстановление устойчивого внешнего финансового положения и софинансируется Международным валютных фондом. С 2008 года ЕС осуществил в Грузии четыре операции макрофинансовой помощи.

"Евросоюз продолжает оказывать Грузии помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Мы гордимся тем, что выделяем эти средства, которые обеспечат макроэкономическую стабильность страны, чтобы правительство могло сосредоточиться на оказании наилучшей поддержки своим гражданам и компаниям. Это часть более широкого пакета помощи Грузии в размере 1,5 миллиарда лари для борьбы с пандемией COVID-19", – отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Составной частью помощи являются 75 миллионов евро из новой программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, которая направлена на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса. А 25 миллионов евро – это последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года.

Транш в размере 75 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи последовал за подписанием соглашения о проведении реформ между ЕС и правительством Грузии.

Реформы должны быть проведены в сферах управления государственными финансами, в секторе энергетики и политики на рынке труда.

Если правительство проведет согласованные реформы, то в начале 2021 года будет возможно выделить дополнительно 75 миллиона евро в рамках программы макрофинансовой помощи.