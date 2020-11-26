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Курс лари на четверг – 3,3138 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (871)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201126/250162700/Kurs-lari-na-chetverg--33138-GEL1.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 ноября в размере 3,3138 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0055 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 26 ноября
Кросс-курс основных валют на 26 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (871)
Теги:
Лари, Рубль, валютный курс, Курс доллара


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