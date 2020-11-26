Курс лари на четверг – 3,3138 GEL/$1

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В одной из грузинских тюрем коронавирус выявлен сразу у пяти заключенных Сотрудники учреждения, контактирующие с инфицированными, теперь одеты в специальную защиту и проходят тестирование каждые 72 часа 170

О чем пишут грузинские газеты: зимний туризм будет способствовать эпидвзрыву в Грузии? Устраивает ли власть Грузии однопартийный парламент, как долго выдержит оппозиция давление Запада и вызовет ли зимний туризм новую волну инфицирования коронавирусом – главные темы в грузинской прессе 841