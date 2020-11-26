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Министр финансов Грузии Иване Мачавариани

Глава Минфина Грузии: для программы помощи необходим новый бюджет

photo : Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1525)
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Sputnik Грузия
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Окончательный проект государственного бюджета на 2021 год поступит в парламент в начале декабря и должен быть утвержден до конца года

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Освобождение туристического сектора от выплат налога на имущество, а также списание подоходного налога требует законодательных изменений, так же как и все новые программы, заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Правительство Грузии приняло решение о введении ограничений на два месяца, а также пообещало определенные льготы для бизнеса и социальные выплаты в течение года для населения.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Все программы требуют отражения в бюджете и в законодательстве, для этого необходимо начать рассмотрение бюджета как можно скорее", - сказал Мачавариани.

Окончательный проект государственного бюджета на 2021 год поступит в парламент в начале декабря и должен быть утвержден до конца года. На данном этапе проблема заключается в том, что первое заседание новоизбранного парламента пока не назначено, как и не утвержден кабинет министров и программа правительства.

Между тем Мачавариани уверил, что в бюджете хватит средств для осуществления программы помощи, однако Грузия продолжит привлечение средств доноров из-за рубежа для осуществления конкретных проектов и поддержки реформ.

Темы:
Экономика Грузии (1525)


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