Глава Минфина Грузии: для программы помощи необходим новый бюджет

Окончательный проект государственного бюджета на 2021 год поступит в парламент в начале декабря и должен быть утвержден до конца года

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Освобождение туристического сектора от выплат налога на имущество, а также списание подоходного налога требует законодательных изменений, так же как и все новые программы, заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Правительство Грузии приняло решение о введении ограничений на два месяца, а также пообещало определенные льготы для бизнеса и социальные выплаты в течение года для населения.

"Все программы требуют отражения в бюджете и в законодательстве, для этого необходимо начать рассмотрение бюджета как можно скорее", - сказал Мачавариани.

Окончательный проект государственного бюджета на 2021 год поступит в парламент в начале декабря и должен быть утвержден до конца года. На данном этапе проблема заключается в том, что первое заседание новоизбранного парламента пока не назначено, как и не утвержден кабинет министров и программа правительства.

Между тем Мачавариани уверил, что в бюджете хватит средств для осуществления программы помощи, однако Грузия продолжит привлечение средств доноров из-за рубежа для осуществления конкретных проектов и поддержки реформ.