Курс лари на пятницу – 3,3137 GEL/$1

Экономика
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/08/249649272.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201127/250174257/Kurs-lari-dollar.html
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 ноября в размере 3,3137 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0001 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 27 ноября