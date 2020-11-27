Какую помощь получат граждане и бизнес в Грузии в рамках антикризисного плана?

Пакет государственной помощи населению составляет 545 миллионов лари, а частный сектор может рассчитывать на помощь в 515 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Правительство Грузии разработало новый антикризисный пакет, в рамках которого окажет посильную помощь жителям и бизнесу в условиях крайне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

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Как говорится в сообщении на официальном сайте правительства, бюджет нового пакета составляет 1,1 миллиарда лари (3,3 миллиона долларов). Из них 545 миллионов лари выделяется на программы оказания помощи населению, бенефициары которых составляют более 500 тысяч человек.

В пакет помощи входит:

Субсидирование коммунальных платежей на 200 кВт электричества/м2 газа в течение четырех месяцев, начиная с ноября. Предполагаемое число бенефициаров – один миллион семей. Бюджет – 270 миллионов лари (81,8 миллиона долларов).

Лица, потерявшие работу, получат денежную помощь в размере 1,2 тысячи лари – по 200 лари в течение шести месяцев. Предположительное число бенефициаров – 125 тысяч человек. Бюджет – 150 миллионов (45,4 миллиона долларов).

Одноразовая помощь в 300 лари выдается тем потерявших работу лицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут вынуждены прекратить работу в декабре и январе из-за введенных ограничений. Предположительное количество бенефициаров – 100 тысяч. Бюджет – 30 миллионов лари (9 миллионов долларов).

По 600 лари от государства получат те семьи, социальные баллы которых составляет от 65 тысяч до 100 тысяч. С января они будут получать в месяц по 100 лари (по количеству членов семьи) в течение полугода. Предполагаемое количество бенефициаров – около 72 тысяч семей (около 220 тысяч человек). Бюджет – 55 миллионов лари (16,6 миллионов долларов).

600-ларовую помощь также получат семьи, чьи рейтинговые баллы составляют от 0 до 100 тысяч баллов с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет. Они в течение шести месяцев будут получать по сто лари с января по июнь включительно. Это 24 тысячи семей. Бюджет программы – 15 миллионов лари (4,5 миллиона долларов).

Для лиц с ОВЗ и ярко выраженными ограниченными возможностями до 18 лет назначена помощь в 600 лари – в месяц по сто лари в течение полугода. Количество бенефициаров – 43 тысячи. Бюджет – 27 миллионов лари (8,1 миллиона долларов).

Возможность отсрочки банковских задолженностей будет у лиц, трудоустроенных в тех сферах, которые остановят деятельность в декабре-январе.

Что касается пакета в поддержку бизнеса, то его бюджет составляет 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

Лица с зарплатой до 1,5 тысячи будут освобождены от подоходного налога на 750 лари в периоде декабрь-мая 2021 года. Предположительное количество бенефициаров – 33 тысячи компаний и 425 тысяч трудоустроенных. Бюджет – 260 миллионов лари (78,7 миллиона долларов).

Введены и льготы на налог на имущество для сектора туризма. Гостиницы, рестораны в 2021 году освобождаются от налога на имущество. Бюджет – 45 миллионов лари (13,6 миллиона долларов).

В секторе туризма списывается отсроченный на четыре месяца в 2020 году подоходный налог (гостиницы, рестораны и компании, включенные в подобную деятельность). Данный процесс осуществится до 1 декабря 2020 года. Бюджет – 20 миллионов лари (6 миллионов долларов).

Продолжится субсидирование процента банковских кредитов гостиниц и ресторанов в течение полугода. Предполагаемое количество бенефициаров – 3,7 тысячи компаний.

Продолжится программа микрогрантов, в рамках которой будут профинансированы тысячи новых бизнес-проектов. Бюджет – 40 миллионов лари (12 миллионов долларов).

Кредитно-гарантийный фонд в 2021 году активно поможет частному сектора как в реструктуризации существующих кредитов, так и в привлечении новых средства. Бюджет 100 тысяч лари (30,3 миллиона долларов).

Возможность отсрочки банковских кредитов будет и у тех компаний, которым ограничат деятельность в декабре-январе.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 ноября в размере 3,3137 GEL/$1.