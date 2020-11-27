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Закрытые кафе и рестораны в старом городе - кризис во время эпидемии коронавируса

Вице-премьер Грузии: выдача компенсаций потерявшим работу зависит от бизнеса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Правительство Грузии (136)
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Сотрудники торговых объектов и ресторанов, закрытых из-за пандемии, получат от государства компенсацию в 300 лари

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Выдавать компенсацию в размере 300 лари оставшимся без работы на время ограничений будут на основании заявок, представленных бизнесом, сообщила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге.

Георгий Гахария. Правительство Грузии
photo : Government of Georgia / FB
Какую помощь получат граждане и бизнес в Грузии в рамках антикризисного плана?

В Грузии с 28 ноября по 31 января включительно в больших городах будут действовать ограничения на работу определенных торговых объектов и ресторанов. Учитывая то, что эти меры вызовут рост безработицы в стране, правительство подготовило специальный пакет помощи.

"С учетом ограничений в декабре и январе, которые касаются торговли и ресторанного бизнеса, мы предлагаем всем трудоустроенным и самозанятым, потерявшим работу, компенсацию в размере 300 лари. На этом этапе Минфин ведет активную работу с торговыми объектами. Мы ждем от бизнеса списки трудоустроенных и самозанятых, чтобы начать выдачу компенсаций в течение декабря", – сказала Цкитишвили.

Предположительно, помощь коснется до 100 тысяч человек. Бюджет пакета составит 30 миллионов лари (9 миллионов долларов).

Темы:
Правительство Грузии (136)


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