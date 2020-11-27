Цены на хлеб в Грузии не вырастут - министр дал обещание

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили пообещал гражданам, что цены на хлеб в стране останутся прежними.

Из-за глобального экономического кризиса и колебаний курса лари в Грузии начали расти цены на муку, что вызвало опасение роста цен на хлеб, цена которого на сегодняшний день начинается с 0,8 лари за буханку.

"Хочу с полной ответственностью заявить, что цена на хлеб не повысится", - заявил Давиташвили на брифинге.

По его словам, для сдерживания роста цены на хлеб правительство начинает новую программу субсидирования цен на муку.

"Правительство Грузии приняло решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта, так чтобы сохранить цену, которая может нам помочь избежать повышения цен на хлеб. Программа будет задействована уже со следующей недели и продлится до 31 марта", - сказал Давиташвили.

По словам главы Минсельхоза, для мельниц установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки в 53 лари (16,2 доллара).

"Это фиксированная цена, которая является условием для мельниц, чтобы они не продавали муку первого сорта выше этой цены. Эта категория муки используется для выпечки хлеба", - пояснил Давиташвили.

По его словам, размер субсидии составит до 10 лари за мешок муки.

В течение года Грузия потребляет 500-700 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна - местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.

"Мельницы могут предложить нам разную цену, будет определенная конкуренция, чтобы мы могли максимально использовать государственный ресурс, чтобы ему село субсидирование в более низкую сумму, но результат был тот же, что цена останется прежней и не вырастет цена на хлеб" - сказал Давиташвили.

По его словам ежемесячный бюджет составит 2-2,5 миллиона лари, что означает что вся программа субсидирования обойдется бюджету в 10 миллионов лари. Что касается запасов пшеницы, то их у страны достаточно.

"В стране есть запасы пшеницы, и то что он у нас было достаточно запасов – более 100 тысяч тонн, всю осень давало возможность балансировать цены, но уже с сентября цена на муку в бассейне Черного моря начала расти – с 200 до 270 долларов, что давало вероятность роста цен на муку, которая после бы отразилась на цене на хлеб. Исходя из этого мы сделали максимум, чтобы запасов было достаточно и не было бы разрыва в цепи поставок, а сейчас мы осуществляем такую субсидию, которая приемлема для обоих звеньев цепи", - сказал Давиташвили.

Правительство Грузии уже применяло методику сдерживания цен на хлеб путем субсидий. В апреле правительство потратило 5,2 миллиона лари для сохранения цен на муку и пшеницу.

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Согласно условиям программы, импортер, который завозил в Грузию от 2 до 40 тысяч тонн пшеницы, получал от государства субсидию в размере 40 долларов за тонну. При этом импортер должен был продавать товар по цене не более 51 лари за 50-килограммовый мешок (16,1 доллара) в течение трех месяцев после оформления соглашения.