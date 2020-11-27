Крупные торговые центры просят правительство Грузии позволить им работать с 15 декабря

Крупные торговые объекты предпочитают отработать две недели перед Новым годом и полностью закрыться в январе - пойдет ли на этот компромисс правительство?

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Представители крупных торговых центров Грузии обратились к премьер-министру Георгию Гахария и межведомственному координационному совету с просьбой дать возможность работы с 15 декабря до 3 января.

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Прошение было озвучено представителями крупных торговых центров на совместной пресс-конференции в пятницу, за день до вхождения в силу дополнительных ограничений на определенные сферы деятельности, в том числе на торговлю.

По их словам, в торговых центрах меры безопасности максимально соблюдаются, поэтому эти объекты никогда не становились очагами распространения инфекции. Предприниматели утверждают, что они фактически находятся в режиме выживания и ежедневный ущерб шести торговых центров достигает почти десяти миллионов лари, а в случае их закрытия работу могут потерять 17 тысяч человек.

По словам руководителя отделения маркетинга "Тбилиси молл" Наты Гоголадзе, в том случае, если торговые центры до Нового года смогут работать две недели, а не одну, смогут лучше управлять потоком потребителей и не допустят коллапса.

"Мы всячески соблюдали правила и хотели бы продолжить работу по тем же правилам. Это было наше требование. Будет лучше, если вместо 24 декабря мы откроемся на неделю раньше, и готовы за это полностью отдать январь. Мы готовы полностью закрыться с 16 до 30 января, только в декабре пусть добавят нам эти дни", - заявила Гоголдзе.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

Все торговые объекты будут работать только дистанционно – с доставкой на место, без доступа клиента на место реализации продукции.

Это ограничение не распространяется на объекты розничной торговли продуктами питания, кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами, а также на поставку электроэнергии, природного газа, воды, бензина, дизельного топлива, сжиженного газа, На реализацию фармацевтических товаров, киоски, магазины печатной продукции (пресса).

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных уже превосходит четыре тысячи. С начала пандемии в стране коронавирусом уже заразились более 123 тысяч человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.