Бизнес-ассоциация Грузии с пониманием относится к новому локдауну

Ассоциация считает печальным фактом, что распространение нового коронавируса невозможно было приостановить без значительных ограничений

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Несмотря на высокую цену, которую придется заплатить жителям и предпринимателям из-за введения в Грузии дополнительных ограничений, жизнь и здоровье граждан является самой большой ценностью, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

В связи с ухудшением эпидситуации в Грузии, правительство в четверг утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом. С 28 ноября в восьми больших городах Грузии будет остановлен общественный транспорт. По всей стране запрещена работа спортклубов и бассейнов, рестораны смогут работать только на вынос, будут закрыты открытые и закрытые торговые точки, кроме магазинов товаров первой необходимости.

"Жизнь каждого гражданина нашей страны - это самая драгоценная и высшая ценность, которая требует особой защиты, несмотря на высокую цену, которую придется заплатить всем, как бизнес-субъекту, так и рядовому гражданину… Естественно, что дополнительные ограничения, разработанные правительством Грузии, негативно скажутся на деятельности бизнес-операторов и, соответственно, на экономике", отмечено в заявлении.

Ассоциация, как крупнейшее объединение, представляющее интересы сотен бизнес-операторов, считает печальным фактом, что распространение нового коронавируса невозможно было приостановить без значительных ограничений.

В организации приветствуют тот факт, что в правительственном пакете экономического стимулирования учтены предложения БАГ. В частности, полное освобождение от подоходного налога при заработной плате до 750 лари, продление на полгода программы по частичному освобождению бизнеса от подоходного налога на зарплаты в 1,5 тысячи лари, а также списание уже отложенного подоходного налога за четыре месяца с бизнесменов в сфере туризма и обслуживания.

Несмотря на то, что новые ограничения коснутся лишь определенных сфер, льготами на уплату подоходного налога смогут воспользоваться абсолютно все кампании.

В Ассоциации отмечают, что на фоне глобальной пандемии и экономического кризиса, основная задача грузинских бизнесменов – спасти компании, и максимально сохранить рабочие места.

По заявлению БАГ, любое предложение Ассоциации правительству, служит максимальному сохранению рабочих мест в стране, и обеспечению готовности бизнеса для своевременного восстановления экономики в пост-пандемический период.

Новый пакет стимулирования, в организации считают необходимым минимумом для бизнеса, который может до конца не предусматривать его потребности.

Бизнес-ассоциация будет активно наблюдать за течением нового плана ограничений, и с учетом мнения компаний – членов ассоциации, предоставит дополнительные предложения, которые могут подразумевать новые механизмы поддержки и стимулирования.

Помощь бизнесу во время второй волны коронавируса

На поддержку бизнеса рассчитана сумма в 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

Лица с зарплатой до 1,5 тысячи будут освобождены от подоходного налога на 750 лари в периоде декабрь-мая 2021 года. То есть, налогом не будет облагаться сумма в размере 750 лари, и при зарплате в 1,5 тысячи лари подоходный налог будет высчитываться только с 750 лари, а не с полной суммы. Предположительное количество бенефициаров – 33 тысячи компаний и 425 тысяч трудоустроенных. Бюджет – 260 миллионов лари (78,7 миллиона долларов).

Введены и льготы на налог на имущество для сектора туризма. Гостиницы, рестораны в 2021 году освобождаются от налога на имущество. Бюджет – 45 миллионов лари (13,6 миллиона долларов).

В секторе туризма списывается отсроченный на четыре месяца в 2020 году подоходный налог (гостиницы, рестораны и компании, включенные в подобную деятельность). Данный процесс осуществится до 1 декабря 2020 года. Бюджет – 20 миллионов лари (6 миллионов долларов).

Продолжится субсидирование процента банковских кредитов гостиниц и ресторанов в течение полугода. Предполагаемое количество бенефициаров – 3,7 тысячи компаний.

Продолжится программа микрогрантов, в рамках которой будут профинансированы тысячи новых бизнес-проектов. Бюджет – 40 миллионов лари (12 миллионов долларов).

Кредитно-гарантийный фонд в 2021 году активно поможет частному сектора как в реструктуризации существующих кредитов, так и в привлечении новых средства. Бюджет 100 тысяч лари (30,3 миллиона долларов).

Возможность отсрочки банковских кредитов будет и у тех компаний, которым ограничат деятельность в декабре-январе.