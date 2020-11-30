МАГАТЭ поможет Грузии в сфере радиационной безопасности

Правительство Грузии и Международное агентство по атомной энергии согласовали программу сотрудничества на 2020-2025 годы

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Международное агентство по атомной энергии предоставит Грузии 10,2 миллиона евро для реализации проектов в области ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщает МИД Грузии, рамочное соглашение по сотрудничеству подписали глава Агентства по ядерной и радиационной безопасности Грузии Васил Гедеванишвили и заместитель генерального директора МАГАТЭ Дазу Янг.

По данным ведомства, документ предусматривает программу сотрудничества между правительством Грузии и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2020-2025 годы.

В рамках этого документа при содействии Агентства и стран-доноров в Грузии будут реализованы новые проекты в областях ядерной и радиационной безопасности, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов и окружающей среды. На реализацию этих проектов будет выделено 10 199 509 евро.

Агентство по ядерной и радиационной безопасности Грузии занимается контролем ядерной безопасности в стране, выдает авторизацию на подобную деятельность, осуществляет контроль над ней, а также занимается слежением за радиактивным состоянием окружающей среды и контролирует управление радиоактивными отходами.