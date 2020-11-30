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Яблоки

От России до Сингапура: куда вывозят грузинские яблоки

© photo: Sputnik / Evgeny Panasenko
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (171)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201130/250205061/Ot-Rossii-do-Singapura-kuda-vyvozyat-gruzinskie-yabloki.html

Объем экспорта яблок за четыре месяцев этого года в 13 раз превышает вывоз плодов за аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. По последним данным из Грузии экспортировано 5 562 тонны яблок на общую сумму в 2,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

Минсельхоз приводит данные с 1 августа по 29 ноября 2020 года. Объем экспорта яблок за этот период в 13 раз превышает объем экспорта за аналогичный период 2019 года, а в денежном выражении экспорт увеличился на 2,1 миллиона долларов.

Нефтеналивной танкер в Потийском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт и импорт в Грузии продолжают падать

Главным экспортером грузинских яблок остается Россия. Именно туда вывозится большая часть фруктов. Кроме того, активно покупают яблоки из Грузии Казахстан, Армения, Сингапур и Гонконг.

В этом году в Грузии был богатый урожай на яблоки – более 120 тысяч тонн. Основная его часть приходится на главный "яблоневый сад" страны – регион Шида Картли.

Минсельхоз сообщает, что новые яблоневые сады были разбиты на 1 128 гектарах по всей Грузии в рамках государственной программы "Посади будущее". Государственное софинансирование составило более 9 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

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Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (171)


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