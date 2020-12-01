Tbilisi Energy снизила тариф на газ для жителей сел Гардабанского муниципалитета

Ряд сел Гардабанского района были включены в Тбилисский энергетический лицензионный участок, и, соответственно, у них изменился тариф

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря население шести сел Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) получат природный газ по сниженному тарифу, говорится в заявлении газораспределяющей компании Tbilisi Energy.

Речь идет о жителях сел Мухрантелети, Земо и Квемо Телети, Цаласкури, Ахалцкали и Кумиси.

Если ранее тариф на природный газ составлял 48,7460 тетри, то с сегодняшнего дня они получают природный газ по сниженной цене - 46,1374 тетри.

"Согласно решению Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии GNERC, с 1 декабря вышеупомянутые села были включены в Тбилисский энергетический лицензионный участок. Следовательно, после того как села Гардабани стали абонентами Tbilisi Energy, тариф на потребление природного газа был снижен", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщили GNERC, в ближайшие три года не планируется повышение тарифа на природный газ.