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Газовые счетчики на улице у жилого дома. Городское газоснабжение

Tbilisi Energy снизила тариф на газ для жителей сел Гардабанского муниципалитета

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (204)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201201/250223947/Tbilisi-Energy-snizila-tarif-na-gaz-dlya-zhiteley-sel-Gardabanskogo-munitsipaliteta.html

Ряд сел Гардабанского района были включены в Тбилисский энергетический лицензионный участок, и, соответственно, у них изменился тариф

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря население шести сел Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) получат природный газ по сниженному тарифу, говорится в заявлении газораспределяющей компании Tbilisi Energy.

Речь идет о жителях сел Мухрантелети, Земо и Квемо Телети, Цаласкури, Ахалцкали и Кумиси.

Газовая плита
© Sputnik / Levan Avlabreli
Тариф на газ для населения Грузии не изменится три года

Если ранее тариф на природный газ составлял 48,7460 тетри, то с сегодняшнего дня они получают природный газ по сниженной цене - 46,1374 тетри.

"Согласно решению Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии GNERC, с 1 декабря вышеупомянутые села были включены в Тбилисский энергетический лицензионный участок. Следовательно, после того как села Гардабани стали абонентами Tbilisi Energy, тариф на потребление природного газа был снижен", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщили GNERC, в ближайшие три года не планируется повышение тарифа на природный газ.

Темы:
Энергетика Грузии (204)


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