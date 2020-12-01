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Какие средства выделены на антикризистный план из бюджета в 2021 году

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1532)
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Проект бюджета, который представлен в парламент, отражает два основных направления - это забота о гражданах и заботу об экономике, заявила министр

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Из государственного бюджета Грузии на осуществление нового этапа антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом планируется потратить более 1,4 миллиарда лари, из которых 1,1 миллиард в 2021 году, говорится в тексте окончательного варианта проекта бюджета на 2021 год.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Минфин Грузии: проект госбюджета на 2021 будет рассмотрен в парламенте в декабре

Ужесточив ограничения, правительство Грузии разработало новый антикризисный план для помощи населению и бизнесу, большинство программ которого рассчитано на полгода.

"Проект бюджета, который представлен в парламент, отражает два основных направления - это забота о гражданах и забота об экономике, что будет актуально в период после пандемии", - сказала министр экономики Натия Турнава журналистам.

Согласно проекту бюджета, из выделенных 1,42 миллиардов лари, из которых 280 миллионов планируется потратить в 2020 году, а 1,14 миллиарда - в 2021.

Куда пойдут деньги

Согласно проекту бюджета, 450 миллионов лари из общей суммы пойдет на сферу здравоохранения, из них 400 миллионов получит Минздрав, а 50 миллионов – министерство экономики.

Эти деньги пойдут на финансирование лечения больных коронавирусом, приобретение тестов и вакцины, а также на мероприятия по предотвращению заболевания.

На социальную помощь будет выделено всего 540 миллионов лари, 230 миллионов из которых будет потрачено в 2020 году на единоразовую помощь в размере 300 лари и покрытие коммунальных расходов населению в ноябре – декабре. Оставшаяся сумма в размере 310 миллионов будет распределена на 2021 год.

Траты на соцпомощь в 2021 году

 

Вид помощи Сумма, лари
 Срок Общий расход из бюджета, млн лари
Субсидия на коммунальные расходы - Январь-февраль 60
Пособие потерявшим работу 200 6 месяцев 150
Помощь семьям 100 6 месяцев 55
Помощь многодетным семьям 200 6 месяцев 15
Лицам с ОВЗ 200 6 месяцев 27

В бюджете также учтено 430 миллионов на помощь бизнесу. Из них 260 миллионов лари предусмотрены на освобождение от подоходного налога лица с зарплатой до 1,5 тысячи лари освобождены от подоходного налога на 750 лари. В 2020 году убыток по налогам составит 220 миллионов лари.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo : Ministry of Finance of Georgia / FB
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Еще 45 миллионов лари пойдут на льготы по налогу на имущество для туристического сектора.

По 35 миллионов лари из бюджета выделят на продолжение субсидирования ипотечных кредитов и грантовой помощь малому бизнесу.

Также 50 миллионов лари потратят на финансирование кредитно-гарантийного фонда.

В целом расходы бюджета составят 18, 384 миллиарда, а поступления 16,758 миллиарда.

Темы:
Экономика Грузии (1532)


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