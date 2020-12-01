Какие средства выделены на антикризистный план из бюджета в 2021 году

Проект бюджета, который представлен в парламент, отражает два основных направления - это забота о гражданах и заботу об экономике, заявила министр

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Из государственного бюджета Грузии на осуществление нового этапа антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом планируется потратить более 1,4 миллиарда лари, из которых 1,1 миллиард в 2021 году, говорится в тексте окончательного варианта проекта бюджета на 2021 год.

Ужесточив ограничения, правительство Грузии разработало новый антикризисный план для помощи населению и бизнесу, большинство программ которого рассчитано на полгода.

"Проект бюджета, который представлен в парламент, отражает два основных направления - это забота о гражданах и забота об экономике, что будет актуально в период после пандемии", - сказала министр экономики Натия Турнава журналистам.

Согласно проекту бюджета, из выделенных 1,42 миллиардов лари, из которых 280 миллионов планируется потратить в 2020 году, а 1,14 миллиарда - в 2021.

Куда пойдут деньги

Согласно проекту бюджета, 450 миллионов лари из общей суммы пойдет на сферу здравоохранения, из них 400 миллионов получит Минздрав, а 50 миллионов – министерство экономики.

Эти деньги пойдут на финансирование лечения больных коронавирусом, приобретение тестов и вакцины, а также на мероприятия по предотвращению заболевания.

На социальную помощь будет выделено всего 540 миллионов лари, 230 миллионов из которых будет потрачено в 2020 году на единоразовую помощь в размере 300 лари и покрытие коммунальных расходов населению в ноябре – декабре. Оставшаяся сумма в размере 310 миллионов будет распределена на 2021 год.

Траты на соцпомощь в 2021 году

Вид помощи Сумма, лари

Срок Общий расход из бюджета, млн лари

Субсидия на коммунальные расходы - Январь-февраль 60 Пособие потерявшим работу 200 6 месяцев 150 Помощь семьям 100 6 месяцев 55 Помощь многодетным семьям 200 6 месяцев 15 Лицам с ОВЗ 200 6 месяцев 27

В бюджете также учтено 430 миллионов на помощь бизнесу. Из них 260 миллионов лари предусмотрены на освобождение от подоходного налога лица с зарплатой до 1,5 тысячи лари освобождены от подоходного налога на 750 лари. В 2020 году убыток по налогам составит 220 миллионов лари.

Еще 45 миллионов лари пойдут на льготы по налогу на имущество для туристического сектора.

По 35 миллионов лари из бюджета выделят на продолжение субсидирования ипотечных кредитов и грантовой помощь малому бизнесу.

Также 50 миллионов лари потратят на финансирование кредитно-гарантийного фонда.

В целом расходы бюджета составят 18, 384 миллиарда, а поступления 16,758 миллиарда.