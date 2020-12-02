Газораспределительная компания Тбилиси меняет тарифы для бизнес-сектора

Изменение тарифа для коммерческих организаций не коснется стоимости природного газа для населения столицы

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. С 3 января 2021 года газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" повышает тариф для коммерческих пользователей, сообщили в пресс-службе компании.

С начала следующего года для коммерческих пользователей стоимость одного кубометра природного газа составит 1,10 лари с учетом НДС. На данный момент тариф для бизнес-сектора с учетом НДС составляет 0.86 лари за один кубометр.

В компании объясняют – на такие меры их вынудил часто меняющийся курс национальной валюты по отношению к доллару США.

"Тбилиси энерджи" до сегодняшнего дня сохраняет самый низкий тариф для коммерческих абонентов. С первого дня создания компании, для способствования развития грузинского бизнеса, она своими ресурсами балансирует разницу между закупочными и реализационными ценами из-за изменений курса валюты", - говорится в информации.

В компании заявляют, что из-за этого не хватает ресурсов на реализацию важных для города проектов, в частности, на обновление и ремонт газораспределительной сети, которая не менялась на 60 лет и вышла из строя.

"Обновление сети жизненно необходимо для наших абонентов, для большей безопасности населения столицы", - отметили в "Тбилиси энерджи".

С 15 декабря в Грузии вводятся электронные квитанции за свет, газ и воду >>

В компании подчеркнули, что стоимость природного газа не дорожает для бытовых потребителей, которая составляет 0,461374 лари за один кубометр.