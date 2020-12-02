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Тбилиси Энерджи - муниципальная служба газа

Газораспределительная компания Тбилиси меняет тарифы для бизнес-сектора

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (205)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201202/250225109/Gazoraspredelitelnaya-kompaniya-Tbilisi-menyaet-tarify-dlya-biznes-sektora.html

Изменение тарифа для коммерческих организаций не коснется стоимости природного газа для населения столицы

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. С 3 января 2021 года газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" повышает тариф для коммерческих пользователей, сообщили в пресс-службе компании.

С начала следующего года для коммерческих пользователей стоимость одного кубометра природного газа составит 1,10 лари с учетом НДС. На данный момент тариф для бизнес-сектора с учетом НДС составляет 0.86 лари за один кубометр.

Газовые счетчики на улице у жилого дома. Городское газоснабжение
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В компании объясняют – на такие меры их вынудил часто меняющийся курс национальной валюты по отношению к доллару США.

"Тбилиси энерджи" до сегодняшнего дня сохраняет самый низкий тариф для коммерческих абонентов. С первого дня создания компании, для способствования развития грузинского бизнеса, она своими ресурсами балансирует разницу между закупочными и реализационными ценами из-за изменений курса валюты", - говорится в информации.

В компании заявляют, что из-за этого не хватает ресурсов на реализацию важных для города проектов, в частности, на обновление и ремонт газораспределительной сети, которая не менялась на 60 лет и вышла из строя.

"Обновление сети жизненно необходимо для наших абонентов, для большей безопасности населения столицы", - отметили в "Тбилиси энерджи".

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В компании подчеркнули, что стоимость природного газа не дорожает для бытовых потребителей, которая составляет 0,461374 лари за один кубометр.

Темы:
Энергетика Грузии (205)


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