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Эпидемия коронавируса - покупатели и продавцы на аграрном рынке в масках

В Грузии начинается регистрация на получение единоразовой помощи

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1533)
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Служба доходов после получения и проверки заявки в течение трех дней предоставит информацию Агентству способствования трудоустройству, которое еще в течение трех дней зачислит помощь

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. С 3 декабря в Грузии начнется регистрация самозанятых на получение единоразовой помощи, говорится в сообщении на сайте Службы доходов.

Единоразовая помощь в размере 300 лари ($90) полагается тем самозанятым, которые из-за ограничений, принятых в связи с распространением коронавируса, прекратили работу и которым было отказано в доступе к торговому объекту.

Эпидемия коронавируса - покупатели в торговом центре в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно сообщению, желающие получить помощь должны заполнить электронную заявку с 3 по 24 декабря.

Самозанятые лица, которые прошли регистрацию в Службе доходов, должны представить заявки сами, а о трудоустроенных и самозанятых, которые не зарегистрированы, информацию представляют работодатели, наниматели или владельцы объектов.

"Служба доходов призывает каждого гражданина и компанию отнестись с ответственностью к плану правительства и для получения целевой социальной помощи предоставить ведомству точную информацию в установленные сроки", – говорится в сообщении.

Служба доходов после получения заявки проверит ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставит информацию Агентству способствования трудоустройству, которое еще в течение трех дней зачислит помощь.

Компенсацию смогут получить только те самозанятые, которые не получают зарплаты из бюджетных организаций или с предприятия, которым владеет государство.

Темы:
Экономика Грузии (1533)
Теги:
экономика, Грузия


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