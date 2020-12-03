В Грузии начинается регистрация на получение единоразовой помощи

Служба доходов после получения и проверки заявки в течение трех дней предоставит информацию Агентству способствования трудоустройству, которое еще в течение трех дней зачислит помощь

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. С 3 декабря в Грузии начнется регистрация самозанятых на получение единоразовой помощи, говорится в сообщении на сайте Службы доходов.

Единоразовая помощь в размере 300 лари ($90) полагается тем самозанятым, которые из-за ограничений, принятых в связи с распространением коронавируса, прекратили работу и которым было отказано в доступе к торговому объекту.

Согласно сообщению, желающие получить помощь должны заполнить электронную заявку с 3 по 24 декабря.

Самозанятые лица, которые прошли регистрацию в Службе доходов, должны представить заявки сами, а о трудоустроенных и самозанятых, которые не зарегистрированы, информацию представляют работодатели, наниматели или владельцы объектов.

"Служба доходов призывает каждого гражданина и компанию отнестись с ответственностью к плану правительства и для получения целевой социальной помощи предоставить ведомству точную информацию в установленные сроки", – говорится в сообщении.

Служба доходов после получения заявки проверит ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставит информацию Агентству способствования трудоустройству, которое еще в течение трех дней зачислит помощь.

Компенсацию смогут получить только те самозанятые, которые не получают зарплаты из бюджетных организаций или с предприятия, которым владеет государство.