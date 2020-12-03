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Девушка на улице в маске говорит по телефону

Технология 5G в Грузии: названы условия аукциона

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1534)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201203/250236646/Tekhnologiya-5G-v-Gruzii-nazvany-usloviya-auktsiona.html

Компании, победившие в аукционе, будут обязаны в течении 2-7 лет поэтапно покрыть конкретные географические ареалы, в том числе дорожные магистрали

ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям опубликовала консультативный документ для проведения аукциона с целью выдачи частотного ресурса услуги 5G.

Документ включает в себе информацию об условиях аукциона, в том числе информацию о доступных частотах для услуги 5G, начальной стоимости, лотах, сферах деятельности и т. д.

Молодой мужчина в маске идет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Технология 5G играет важную роль в развитии таких сфер, как экономика, здравоохранение, образование, бизнес. С учетом всех тех благ, которых может принести стране технология 5G Комиссия коммуникаций продолжает активную работу для ее внедрения в стране", – говорится в сообщении на сайте комиссии.

Предназначенные для услуги 5G частоты, начальная стоимость и другие условия Комиссия коммуникаций определила с привлечением экспертов Ernst & Young, с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских коллег.

Победившей в аукционе компании будет передан частотный ресурс во временном пользовании сроком на 15 лет.

  • Согласно годовому отчету Комиссии, в 2019 году в Грузии было зарегистрировано 5,38 миллиона абонентов мобильной связи. Коэффициент проникновения составляет 156%.

Согласно консультационному документу, компании будут обязаны в течение 2-7 лет поэтапно покрыть конкретные географические ареалы, которые включают как населенные пункты, так и дорожные магистрали, аэропорты, порты и железную дорогу.

Для того, чтобы все связанные с внедрением технологии 5G вопросы были максимально проанализированы, Комиссия коммуникаций дает возможность заинтересованным сторонам и телеком операторам ознакомиться с консультационным документом и представить свои мнения и предложения до 22 декабря 2020 года включительно.

Темы:
Экономика Грузии (1534)


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