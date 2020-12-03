Технология 5G в Грузии: названы условия аукциона

Компании, победившие в аукционе, будут обязаны в течении 2-7 лет поэтапно покрыть конкретные географические ареалы, в том числе дорожные магистрали

ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям опубликовала консультативный документ для проведения аукциона с целью выдачи частотного ресурса услуги 5G.

Документ включает в себе информацию об условиях аукциона, в том числе информацию о доступных частотах для услуги 5G, начальной стоимости, лотах, сферах деятельности и т. д.

"Технология 5G играет важную роль в развитии таких сфер, как экономика, здравоохранение, образование, бизнес. С учетом всех тех благ, которых может принести стране технология 5G Комиссия коммуникаций продолжает активную работу для ее внедрения в стране", – говорится в сообщении на сайте комиссии.

Предназначенные для услуги 5G частоты, начальная стоимость и другие условия Комиссия коммуникаций определила с привлечением экспертов Ernst & Young, с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских коллег.

Победившей в аукционе компании будет передан частотный ресурс во временном пользовании сроком на 15 лет.

Согласно годовому отчету Комиссии, в 2019 году в Грузии было зарегистрировано 5,38 миллиона абонентов мобильной связи. Коэффициент проникновения составляет 156%.

Согласно консультационному документу, компании будут обязаны в течение 2-7 лет поэтапно покрыть конкретные географические ареалы, которые включают как населенные пункты, так и дорожные магистрали, аэропорты, порты и железную дорогу.

Для того, чтобы все связанные с внедрением технологии 5G вопросы были максимально проанализированы, Комиссия коммуникаций дает возможность заинтересованным сторонам и телеком операторам ознакомиться с консультационным документом и представить свои мнения и предложения до 22 декабря 2020 года включительно.