Правительство Грузии поддержит ресторанный бизнес новыми субсидиями

Государство также окажет максимальную помощь и включит в программу "Производи в Грузии" ивент-компании и кинотеатры

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение с завтрашнего дня начать прием заявок на субсидирование уплаты процентов по кредитам и лизингу для объектов ресторанной индустрии в течение ближайших шести месяцев, заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Так, только на помощь ресторанной индустрии государство выделит около 30 миллионов лари. По прогнозам министра, воспользоваться программой субсидирования смогут до 1 500 объектов.

"Сегодня мы утвердили несколько изменений в различных компонентах программы "Производи в Грузии ". В первую очередь, это изменение касается ресторанной индустрии, которая включает субсидирование процентов по оплате кредитов и лизинга", – заявила Турнава на брифинге.

По ее словам, прием заявок начнется завтра, так как ресторанная индустрия находится в сложной ситуации из-за пандемии, и власти хотят облегчить бремя ее банковских кредитов.

"Благодаря этой программе они практически не почувствуют бремя выплаты процентов по банковскому кредиту в ближайшие 6 месяцев", – отметила министр.

На осуществление четвертого этапа антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом, рассчитанного на помощь населению и бизнесу, из бюджета выделят 1,4 миллиарда лари. 280 миллионов из них потратят в 2020 году, а оставшуюся сумму – 1,1 миллиарда лари – в 2021.

По словам Турнава, государство также окажет максимальную помощь и включит в программу "Производи в Грузии" ивент-компании и кинотеатры.

Кроме этого, тех работников ресторанной и туристических сфер, чья зарплата не превышает 1 500 лари, в течение четырех месяцев освободят от подоходного налога.

Также в начале октября правительство приняло решение снизить налог на прибыль с 15 до 5% для компаний, имеющих статус "международных". В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.