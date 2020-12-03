Премьер выразил надежду на принятие госбюджета до нового года

Бюджет следующего года нацелен на борьбу с пандемией, помощь населению и бизнесу, а также восстановление экономики

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил надежду, что оппозиция, которая отказывается от своих мандатов и не собирается идти в парламент, изменит решение и примет участие в рассмотрении государственного бюджета на 2021 год.

Первое заседание парламента должно пройти до 13 декабря. В этот день оппозиционные депутаты планируют подписать меморандум о том, что они не войдут в парламент, и будут требовать проведения новых справедливых выборов.

"Бюджет является главным финансовым документом, рассмотрение которого должно начаться в парламенте, и крайне важно, чтобы в этом рассмотрении приняли участие все те политические силы, которым выразил доверие гражданин Грузии и, соответственно, поручил принять участие в рассмотрении подобных системно-важных документов для страны. Надеемся, что так и произойдет, и в ближайшее время, до нового года, у нас будет возможность интересных, хотя и острых дискуссий вокруг этого бюджета", - заявил Гахария на заседании правительства в четверг.

Цель бюджета Грузии на 2021 год

По словам Гахария, бюджет следующего года нацелен на борьбу с пандемией, помощь населению и бизнесу, а также восстановление экономики.

"Бюджет сбалансирован. Его цель - борьба с пандемией, целевая социальная помощь населению, помощь бизнесу и, конечно же, подготовка экономики к посткризисному восстановлению. Это бюджет, над которым мы работали вместе с Валютным фондом, который предусматривает все те основные компоненты, которые необходимы для преодоления экономического кризиса", заявил Гахария.

На осуществление четвертого этапа антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом, рассчитанного на помощь населению и бизнесу, из бюджета выделят 1,4 миллиарда лари. 280 миллионов из них потратят в 2020 году, а оставшуюся сумму 1,1 миллиарда лари в 2021.

Согласно проекту бюджета, 450 миллионов лари из общей суммы пойдет на сферу здравоохранения, из них 400 миллионов получит Минздрав, а 50 миллионов – министерство экономики. Деньги потратят на лечение больных коронавирусом, приобретение тестов, вакцины, и мероприятия по предотвращению распространения вируса.

Кроме того, в бюджете следующего года предусмотрена и целевая помощь гражданам, на которую выделят 540 миллионов лари, а на поддержку бизнеса – 430 миллионов лари.

Премьер напомнил о начале с сегодняшнего дня приема заявок в Службу доходов на получение единовременной помощи гражданам, лишившимся работ из-за пандемии.

"Министерству финансов поручено выдать эту помощь до нового года, но граждане должны вовремя обратиться в соответствующие учреждения, чтобы получить эту помощь", - отметил премьер.

Также в бюджете следующего года предусмотрен рост пенсий, который по закону будет ежегодно увеличиваться, а пенсионерам не придется ждать их роста от выборов к выборам, подчеркнул Гахария.

Согласно принятому в Грузии законодательству, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

Согласно проекту бюджета, с 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари. На сегодняшний день пенсионеры получают 220 лари, а те, кому за 70, 250 лари.

Гахария подчеркнул, что в условиях кризиса растет финансирование инфраструктурных проектов, соответственно и бюджет министерства регионального развития и инфраструктуры, - более 4 миллиардов лари.

В планах правительства, выделить 103 миллиона лари для строительства жилья для вынужденных переселенцев.

Кроме того, со следующего года вырастит финансирование Минобразования, Минсельхоза, Минэкономики и тех ведомств, от которых зависит быстрое восстановление экономики страны в посткризисный период.