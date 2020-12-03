18:07 03 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9996
  • 100 RUB4.3845
  • USD3.3189
Поиск
LIVE:
Купюры достоинством сто долларов и сто лари

Нацбанк провел валютную интервенцию: предложение превысило спрос

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1537)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201203/250241282/Natsbank-provel-valyutnuyu-interventsiyu-predlozhenie-prevysilo-spros.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 25 аукционов, на которых продал более 800 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии провел очередной валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,3111 GEL/$1.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
Почему колеблется курс лари: ликбез от главы Нацбанка Грузии

Регулятор вынес на аукцион 25 миллионов долларов, однако спрос был значительно ниже предложения, и удалось продать только 19,8 миллиона долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 25 аукционов, на которых продал 843,2 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На пятницу, 4 декабря, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3119 GEL/$1.

  • Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября 2020 года грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Почему динамика курса лари не влияет на цены: ликбез от главы Нацбанка Грузии

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Темы:
Экономика Грузии (1537)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пепел после извержения вулкана Семеру на острове Восточная Ява
Земля покрыта пеплом: последствия извержения вулкана Семеру на острове Ява
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться