Нацбанк провел валютную интервенцию: предложение превысило спрос

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 25 аукционов, на которых продал более 800 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии провел очередной валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,3111 GEL/$1.

Регулятор вынес на аукцион 25 миллионов долларов, однако спрос был значительно ниже предложения, и удалось продать только 19,8 миллиона долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за восемь месяцев Нацбанк провел уже 25 аукционов, на которых продал 843,2 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На пятницу, 4 декабря, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3119 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября 2020 года грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.