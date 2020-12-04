Как Грузия избежит подорожания хлеба?

Правительство Грузии приняло решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта - для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за мешок муки первого сорта в 53 лари

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Чтобы не допустить подорожания хлеба, правительство Грузии объявит до конца недели тендер на участие в программе субсидирования цен на муку, сообщил исполняющий директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава в интервью Sputnik Грузия.

Плохой урожай пшеницы в странах производителей, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что продукт номер один в стране подорожает. На сегодняшний день, буханка белого хлеба начинается с 0,8 лари.

В течение года Грузия потребляет 500-700 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна - местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.

Правительство Грузии приняло решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа рассчитана на 4 месяца, начиная с декабря. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (16,2 доллара).

"Схема такая, на днях будет тендер, где расписано, что тем мелькомбинатам, которые по 53 лари субсидировано дадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование, но не больше 10 лари за один мешок. Будет тендер, кто-то предложит меньше цену, кто-то больше", рассказал Силагава.

Пшеница на вес золота

Пандемия коронавируса оставила свой негативный след и на мировой рынок пшеницы. Стоимость зерна начала увеличиваться быстрыми темпами. Тем не менее, многие страны, в условиях глобальной рецессии, стали заботиться о продовольственной безопасности и увеличивать переходящие запасы.

"Начиная с сентября у нас идет повышение цен на ввозимую пшеницу. Потому что, на мировых рынках цены поднимаются, в связи с тем, что идет вторая волна коронавируса, и все страны начали закупать для продовольственной безопасности, кто на 30%, кто на 50% больше пшеницы, чем годом раньше. Из восьми стран, которые снабжают мир пшеницей, в шести проблема с урожаем. Более-менее нормальная ситуация лишь в Австралии и России", - сообщил Силагава.

Стабильно пополняет переходящие запасы зерна и Грузия. Объем запасов колеблется от 80-100 тысяч тонн, - это двухмесячная норма, потребляемая в стране.

"Начиная с сентября мы работали с переходящими запасами, покупали за 200 долларов, но каждый последующая закупка была дороже. Мы по возможности работали по переходящим ценам, но те запасы, которые были по меньшей цене закончились, и удерживать старую стоимость муки становилось все сложнее. Мелькомбинаты держались как могли, поэтому теперь, мы обратились к правительству", - сказал Силагава.

Еще в сентябре Грузия покупала зерно за 200 долларов. Но, каждая новая партия пшеницы с каждым разом обходится на 10-15 долларов дороже. Сегодня ее цена 270 долларов. Поэтому импортеры работают по схеме: на месте пшеница, в дороге пшеница, и новый контракт.

По мере удорожания пшеницы, дорожает мука. Если в сентябре цена была за один мешок муки первой категории, 50 лари, сейчас на семь лари больше.

Помощь правительства как нельзя кстати. Ведь, если исходить из рыночной стоимости пшеницы по всем миру, примерно 270 долларов, стоимость муки должна быть около 64 лари за мешок, при этих условиях хлеб обязательно бы подорожал, уверяет Силагава.