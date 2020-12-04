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Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения

Десятки тысяч фермеров в Грузии освобождены от выплат за мелиорацию

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (172)
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По данным компании "Грузинская мелиорация", на 2 декабря фермеры уже сэкономили более 3,8 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Государственной льготой, предусматривающей освобождение от выплаты сбора за мелиорацию воспользовались 34,6 тысячи абонентов, говорится в сообщении компании "Грузинская мелиорация".

С целью смягчения экономического ущерба, вызванного из-за COVID-19 в Грузии, а также стимулирования экономики, министерство сельского хозяйства разработало антикризисный план "Забота о селе и фермерах", который предусматривает значительные льготы с точки зрения мелиорации земель.

По решению правительства, фермеры, которым предоставляются услуги по орошению и дренажу на площади до 10 гектаров, в 2020 году полностью освобождены от выплаты сбора за мелиорацию.

Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
Новые льготы для фермеров Грузии: на этот раз на мелиорацию

По данным компании "Грузинская мелиорация", на 2 декабря фермеры уже сэкономили более 3,8 миллиона лари (примерно 1,2 миллиона долларов).

Кроме того, в рамках антикризисного плана, полностью списана задолженность 42 тысяч физических и юридических лиц в размере до 8 миллионов лари (2,4 миллиона долларов) перед компанией "Грузинская мелиорация". Задолженность образовалась в период с 2012 по 2019 годы за обслуживание по мелиорации земельных участков.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил власти Грузии пересмотреть приоритеты – правительство, заявив о планах импортозамещения, разработало программу помощи сельскому хозяйству, направленную на развитие фермерских хозяйств, владеющих зарегистрированной землей. Благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получают дополнительные льготы.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (172)


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