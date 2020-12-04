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Строительство новой дороги на Рикотском перевале

В Грузии в 2021 году потратят 1,5 миллиарда лари на дороги

photo: Roads Department of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (421)
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Sputnik Грузия
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В будущем году продолжится строительство дороги и тоннеля под Крестовым перевалом на трассе, ведущей в Россию

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, на строительство и ремонт дорог в Грузии будет потрачено более 1,5 миллиарда лари, из которых на реконструкцию трассы Восток-Запад уйдет 460 миллионов при содействии международных банков.

Трасса Восток-Запад или Европейская транзитная дорога Е-60 является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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В 2021 году планируется продолжить сразу нескольких участков трассы, самая большая сумма будет затрачена на строительство участка Убиса-Шорапани – 150 миллионов лари, которые выделяет Европейский инвестиционный банк.

Кроме того продолжится осуществление такого значимого проекта, как строительство дороги и тоннеля под Крестовым перевалом на трассе, ведущей в Россию.

На участке Квешети-Коби, единственной автомобильной дороги в направлении России, Мцхета-Степанцминда-Ларс планируется продолжить строительство новой дороги и тоннеля. В бюджете для этого предусмотрено 80 миллионов лари, откуда больше половины Грузия получит от Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.

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Кроме трассы Восток-Запад и трассы в направлении России в 2021 году продолжится строительство новой объездной дороги в Батуми при содействии Азиатского банка развития и Азиатского инвестиционного банка. На этот проект выделено 80 миллионов лари.

Также планируется построить и вторую полосу объездной дороги Кутаиси, которая обойдется в 15 миллионов лари.

Среди запланированных проектов, также ремонт дороги Багдати-Абастумани и строительство и ремонт дороги соединяющей Имерети с регионом Рача-Сачхере-Они.

Реализация инфраструктурных проектов, наряду с борьбой с коронавирусом, здравоохранением и образованием, являются основными приоритетами Грузии в госбюджете на будущий год.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (421)


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