Корольки и хурма из Грузии покоряют зарубежные рынки

Самый большой спрос на грузинскую хурму и корольки в соседних странах, в частности в Россию уже экспортировано более 4 тысяч тонн

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. По последним данным, из Грузии было экспортировано более 9 тысяч тонн хурмы и корольков стоимостью в 4,8 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По информации ведомства, за период с 1 августа по 29 ноября 2020 года объем экспорта хурмы и корольков вырос на 27% по сравнению с прошлогодними аналогичными данными, соответственно на 31% выросла и стоимость экспорта.

Также экспортная цена продукта за этот период выросла на 3%.

Самый большой спрос на грузинскую хурму и корольки в соседних странах. В текущем году в Россию уже экспортировано более 4 тысяч тонн, на Украину – более 2,9 тысячи тонн, в Армению примерно 2 тысячи тонн.

Кроме того, сравнительно в небольшом объеме корольки и хурма вывезены в Беларусь, Катар, Молдову, Гонконг, Казахстан и Венгрию.

На данный момент из Грузии активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше чем в прошлом году.