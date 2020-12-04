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Хурма на дереве

Корольки и хурма из Грузии покоряют зарубежные рынки

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (173)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201204/250253860/Korolki-i-khurma-iz-Gruzii-pokoryayut-zarubezhnye-rynki.html

Самый большой спрос на грузинскую хурму и корольки в соседних странах, в частности в Россию уже экспортировано более 4 тысяч тонн

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. По последним данным, из Грузии было экспортировано более 9 тысяч тонн хурмы и корольков стоимостью в 4,8 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По информации ведомства, за период с 1 августа по 29 ноября 2020 года объем экспорта хурмы и корольков вырос на 27% по сравнению с прошлогодними аналогичными данными, соответственно на 31% выросла и стоимость экспорта.

Яблоки
© photo: Sputnik / Evgeny Panasenko
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Также экспортная цена продукта за этот период выросла на 3%.

Самый большой спрос на грузинскую хурму и корольки в соседних странах. В текущем году в Россию уже экспортировано более 4 тысяч тонн, на Украину – более 2,9 тысячи тонн, в Армению примерно 2 тысячи тонн.

Кроме того, сравнительно в небольшом объеме корольки и хурма вывезены в Беларусь, Катар, Молдову, Гонконг, Казахстан и Венгрию.

На данный момент из Грузии активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше чем в прошлом году.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (173)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия


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