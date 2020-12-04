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Закрытый ресторан на одной из улиц Тбилиси. В Грузии борются с коронавирусом

Стартовал прием заявок на участие в программе помощи ресторанному бизнесу

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (354)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201204/250254311/Startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-programme-pomoschi-restorannomu-biznesu.html

Работников ресторанной и туристических сфер, чья зарплата не превышает 1 500 лари, в течение четырех месяцев освободят от подоходного налога

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Правительство Грузии начало прием заявок на субсидирование уплаты процентов по кредитам и лизингу для объектов ресторанной индустрии в течение ближайших шести месяцев, сообщает агентство "Производи в Грузии".

Так, только на помощь ресторанной индустрии государство выделит около 30 миллионов лари. По прогнозам министра, воспользоваться программой субсидирования смогут до 1 500 объектов.

Прием заявок продлится до 14 декабря включительно.

Улица с ресторанами - пустой центр города во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии поддержит ресторанный бизнес новыми субсидиями

Согласно программе, агентство "Производи в Грузии" с 1 декабря 2020 года поможет предпринимателям ресторанной и ивент сфер в течение шести месяцев оплачивать проценты, начисленные на остаток по кредиту. Они будут рассчитываться с использованием процентного показателя этого займа по состоянию на 1 декабря – не более 80% в случае кредита в национальной валюте и не более 70% в случае кредита в иностранной валюте (доллар США, евро).

Кроме этого, работников ресторанной и туристических сфер, чья зарплата не превышает 1 500 лари, в течение четырех месяцев освободят от подоходного налога.

Также в начале октября правительство приняло решение снизить налог на прибыль с 15 до 5% для компаний, имеющих статус "международных". В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (354)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ресторан, Грузия


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