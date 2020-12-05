Ассигнования на инфраструктурные проекты в Грузии вырастут на треть

Бюджет ведомства в следующем году составит 2,3 миллиарда лари. 995,5 миллиона из них – помощь международных доноров

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Согласно проекту государственного бюджета, финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры на 2021 год будет самым высоким в истории существования ведомства и превысит утвержденный бюджет 2020 года на 551,3 миллиона лари (30%).

Изначально бюджет Мининфраструктуры на 2021 год составил 2,4 миллиарда лари. Однако, исходя из необходимости распределения ресурсов на управление пандемией COVID-19, размер финансирования решили сократить на 50 миллионов. Таким образом, бюджет ведомства в следующем году составит 2,3 миллиарда лари. 995,5 миллиона из них – помощь международных доноров.

Дороги

Большую часть из этих денег, 1,5 миллиарда, потратят на развитие дорожной инфраструктуры.

На 37,8% (853 миллиона лари) вырастет финансирование строительства скоростных автомагистралей, продолжатся работы по модернизации Рикотского перевала, завершатся строительства объездной дороги Батуми и 21-километрового участка дороги скоростной магистрали Самтредиа-Григолети, начнется строительство 30-километровой скоростной магистрали Тбилиси-Сагареджо.

В рамках т. н. программы "дороги сел", будут продолжены такие важные проекты, как ремонт и реконструкция дорог Багдати-Абастумани, Земо Имарети-Рача и Жинвали-Барисахо-Шатили.

В 2021 году завершится 11 проектов по ремонту и строительству муниципальных дорог, в рамках которого будет построена 85-километровая дорога и отремонтировано до 600 километров дороги. Кроме того, продолжится ремонт центральных улиц в городах на западе Грузии – в Кутаиси, Зугдиди, Поти, и Зестафони.

Водоснабжение в регионах

По информации Мининфраструктуры, на развитие систем водоснабжения в регионах бюджет "Объединенной водораспределительной компании Грузии", которая находится под управлением ведомства, в 2021 году увеличится на 69% и превысит 347 миллионов ​​лари.

На эти средства будут профинансированы новые проекты в Имерети, Кахети, Казбеги и Хашури, а также близлежащих с ними поселений.

Запланированы работы в Самтредиа, Вани, Багдати и Казбеги, на что в сумме потратят до 130 миллионов евро. В результате, более 50 тысяч человек получат круглосуточное водоснабжение. Также более 45 тысяч человек, проживающих в регионе Кахети, будут непрерывно получать воду.

В следующем году продолжится обустройство новых систем воды в селах Гардабанского муниципалитета, а также продолжатся проекты по строительству и ремонту сети водоснабжения Гудаури, Зугдиди, Чиатура, Джвари и Марнеули.

Также будет продолжено строительство систем канализаций в Поти, Марнеули, Болниси и Гудаури. Будет профинансировано строительство очистных сооружений в Поти, Гудаури и Марнеули, а также, завершатся работы по обустройству сети водоснабжения в селах у разделительной линии.

Большие планы

В 2021 году на программу по управлению твердыми отходами выделят 41 миллион лари.

В размере 161 миллиона лари будет профинансировано строительство и ремонт образовательной инфраструктуры в регионах. В планах на 2021 год – завершить строительство 49 школ и ремонт 80. Также выделят средства на строительство 17 новых детских садов.

По информации Мининфраструктуры, в следующем году будет продолжено строительство жилья для вынужденно перемещенных лиц. В 2021 году новые квартиры в Зугдиди и Цкалтубо получат 1 020 семей, а в 2022 году – 800 семей в Кутаиси.

Ведомство планирует продолжить осуществлять проекты обновления городов и обустройство туристической инфраструктуры в разных регионах страны.

В следующем году 175 новых современных автобусов стандарта EURO 5, в рамках Программы развития муниципального транспорта, будут распределены в города Зугдиди, Рустави, Кутаиси, Гори и Телави.

В целях развития туристической инфраструктуры, 10 автобусов, адаптированных для лыжных курортов, и 16 единиц муниципальной спецтехники получит Бакуриани. Спецтехника будет переведена и в регион Гурия для обслуживания побережья Черного моря.

Фонд для проектов, которые будут реализованы в регионах, будет установлен в размере 280 миллионов лари, вновь в размере 40 миллионов лари будет профинансирована программа поддержки села, в рамках которой приоритетные проекты в 3,7 тысячи населенных пунктах выберут сами местные жители, а 20 миллионов лари будут потрачены на различные проекты в высокогорных поселениях.

Бюджет Мининфраструктуры в 2020 году составляет более 1,8 миллиарда лари. В ведомстве отмечают, что несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, он будет перевыполнен. По данным за ноябрь уже освоено 99,4% этой суммы, что на 138 миллионов больше, чем в прошлом году.

Также, Департамент автомобильных дорог Грузии в течение 11 месяцев освоил 104% бюджета – 1,2 миллиарда лари, а "Объединенная водораспределительная компания" – 110%, то есть 209 миллионов лари.