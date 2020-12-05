Крупная IT-компания откроет в Грузию дочернюю фирму

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Крупнейшая IT-компания EPAM Systems начала процедуру регистрацию дочерней компании в Грузии заявил председатель Агентства по инновациям и технологиям Грузии Автандил Касрадзе.

Согласно постановлению правительства Грузии, IT-компании с международным статусом получают в стране налоговые льготы в виде 15% подоходного налога вместо 20%.

"Выход на рынок таких международных компаний очень важен для развития инновационной экосистемы в Грузии. Это уникальная возможность для жителей нашей страны получить высокооплачиваемую работу", – сказал Касрадзе в эфире Первого канала.

Он отметил, что помимо налоговых льгот привлекательной для международных технологических компаний была масштабная программа обучения Агентства по инновациям и технологиям, в рамках которой будут обучены в общей сложности три тысячи IT-специалистов.

EPAM Systems – IT-компания с годовым доходом в 9 миллиардов долларов зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. Основанная 20 лет назад компания насчитывает 1 000 сотрудников и 23 офиса по всему миру (США, Польша, Литва, Германия, Беларусь, Украина, Россия, Узбекистан).