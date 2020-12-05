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Крупная IT-компания откроет в Грузию дочернюю фирму

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1541)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201205/250254590/Krupnaya-IT-kompaniya-otkroet-v-Gruziyu-dochernyuyu-firmu.html

IТ-компании с международным статусом получают в стране налоговые льготы – 15% подоходного налога вместо 20%

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Крупнейшая IT-компания EPAM Systems начала процедуру регистрацию дочерней компании в Грузии заявил председатель Агентства по инновациям и технологиям Грузии Автандил Касрадзе.

Согласно постановлению правительства Грузии, IT-компании с международным статусом получают в стране налоговые льготы в виде 15% подоходного налога вместо 20%.

Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Выход на рынок таких международных компаний очень важен для развития инновационной экосистемы в Грузии. Это уникальная возможность для жителей нашей страны получить высокооплачиваемую работу", – сказал Касрадзе в эфире Первого канала.

Он отметил, что помимо налоговых льгот привлекательной для международных технологических компаний была масштабная программа обучения Агентства по инновациям и технологиям, в рамках которой будут обучены в общей сложности три тысячи IT-специалистов.

EPAM Systems – IT-компания с годовым доходом в 9 миллиардов долларов зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже. Основанная 20 лет назад компания насчитывает 1 000 сотрудников и 23 офиса по всему миру (США, Польша, Литва, Германия, Беларусь, Украина, Россия, Узбекистан).

Темы:
Экономика Грузии (1541)
Теги:
налоги, Грузия


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