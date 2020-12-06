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Кто имеет право на получение компенсации в 300 лари: подробности от службы доходов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1542)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201206/250258493/Kto-imeet-pravo-na-poluchenie-kompensatsii-v-300-lari-podrobnosti-ot-sluzhby-dokhodov.html

Из-за резкого ухудшения эпидобстановки в Грузии в связи с распространением коронавируса был введен ряд ограничений, которые оставили многих граждан без работы

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Служба доходов Грузии на своем сайте опубликовала подробную информацию о том, кто может получить в Грузии единоразовую помощь в размере 300 лари и что для этого надо сделать.

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По решению государства, лица, оставшиеся без работы на период ограничений с 28 ноября по 24 декабря, могут получить единоразовую компенсацию в размере 300 лари, заполнив заявку на сайте Службы доходов.

По данным на 5 декабря, заявки подали уже более шести тысяч человек.

Кто имеет право на компенсацию?

На получение компенсации могут рассчитывать наемные работники, работающие на лицо, которое с 28 ноября по 24 декабря было вынуждено остановить работу из-за введенных ограничений. При этом они не должны получать зарплату в этот период.

Кроме того, компенсацией могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым, работающим на закрытом из-за ограничений объекте лица, зарегистрированного в качестве налогоплательщика.

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Как подавать заявку?

Заявку о выдаче компенсаций своим работникам, которые не получают зарплату в период ограничений, подает работодатель. Это касается и тех, кто перешел на дистанционную работу и сократил свой штат.

Остальные подают заявки самостоятельно.

Все заявки принимаются только в электронном виде на сайте https://eservices.rs.ge/

Темы:
Экономика Грузии (1542)
Теги:
Экономика, Служба доходов министерства финансов Грузии, Грузия


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