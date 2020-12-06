Из Грузии экспортировали фундук на почти 60 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. За четыре месяца текущего года Грузия экспортировала порядка 11,3 тысячи тонн фундука на сумму 59,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
Объем экспорта фундука в указанный период увеличился на 3 060 тонн, то есть, вырос на 37% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 18,7 миллиона долларов США (46%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 7%.
Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|3 287
|Италия
|3 287
|Чехия
|594
|Армения
|572
|Россия
|540
|Турция
|530
|Испания
|352
|Польша
|320
|Литва
|311
|Болгария
|300
По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта - около 100 миллионов долларов.
В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.