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Производство фундука в Грузии

Из Грузии экспортировали фундук на почти 60 миллионов долларов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (173)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201206/250263710/Iz-Gruzii-eksportirovali-funduk-na-pochti-60-millionov-dollarov.html

Объем экспортированного в этом году фундука на 3,1 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. За четыре месяца текущего года Грузия экспортировала порядка 11,3 тысячи тонн фундука на сумму 59,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Объем экспорта фундука в указанный период увеличился на 3 060 тонн, то есть, вырос на 37% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, а в денежном выражении увеличился на 18,7 миллиона долларов США (46%). За тот же период экспортная цена фундука увеличилась на 7%.

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 3 287
Италия 3 287
Чехия 594
Армения 572
Россия 540
Турция 530
Испания 352
Польша 320
Литва 311
Болгария 300

По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта - около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (173)
Теги:
Ассоциация экспортеров и по переработке фундука, Сельское хозяйство, Грузия


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