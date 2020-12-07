Грузия ухудшила свои позиции в Индексе конкурентоспособности

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Согласно индексу глобальной устойчивой конкурентоспособности (Global Sustainable Competitiveness Index), Грузия достигла исторического максимума баллов, заняв 37 место среди 180 стран, говорится в исследовании организации SolAbility.

По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, этим показателем страна занимает первое место в мире по семилетнему улучшению рейтинга.

Индекс устойчивой конкурентоспособности объединяет пять агрегатов, со 127 индикаторами. Он основан на профильных исследованиях, проведенных ООН, Всемирным банком, МВФ, OECD и различными исследовательскими центрами по всему миру.

Оценка Грузии улучшилась по сравнению с предыдущим годом, зафиксировав лучший исторический результат – 51,2 балла. В 2019 году, Грузия заняла 35 место с 48,8 балла.

В новом рейтинге, страна опередила такие ведущие экономики, как Китай, Сингапур, Австралия, Израиль, Греция, Мальта, Чили, Кипр и другие.

В рейтинге Грузия опережает все соседние страны:

Страна Место Баллы Грузия 37 51,2 Россия 48 49,9 Армения 71 47,2 Турция 84 46,3 Азербайджан 97 45,1

По сравнению с 2012 годом Грузия занимает первое место в мире по улучшению своих рейтинговых позиций. Так, согласно GSC index 2013, который показывает период до 2013 года, Грузия была одной из отстающих стран в мире, и занимала 95 место между Папуа-Новой Гвинеей и Непалом, а сегодня страна улучшили свои позиции на 58 пунктов.

Согласно исследованию, из пяти оценочных критериев, самый высокий результат страна показала в направлении эффективности правительства, набрав 59,3 балла, заняв 29 место среди 30 ведущих стран мира. В этом Индексе Грузия опередила такие развитые страны как Испания, Италия, Сингапур, Франция, Греция, Южная Корея, Норвегия и другие.

SolAbility – это консалтинговая компания по устойчивой конкурентоспособности. Компания проводит независимые некоммерческие исследования, связанные с устойчивым развитием, и предлагает индивидуальные исследования, основанные на профессиональной аналитике и нестандартном мышлении.