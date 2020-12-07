Стоимость регистрации товарного знака в Грузии снижена вдвое

Ориентировочные поступления от регистрации товарных знаков должны были составить 1,35 миллиона лари, однако с учетом предоставляемых льгот, сэкономленная бизнесменами в случае 50% скидки, составит 675 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса, правительство Грузии приняло решение с 7 декабря уменьшить сбор за регистрацию товарного знака вдвое.

Соответствующее постановление, опубликованное на сайте Законодательного вестника Грузии, подписал премьер-министр Георгий Гахария.

В случае подачи заявки на регистрацию товарного знака в Национальное агентство интеллектуальной собственности "Сакпатент", включая выдачу удостоверений, с 7 декабря 2020 года по 7 июня 2021 года, на стоимость услуг связанных с регистрацией товарных знаков, распространяется 50% льготы, то есть цена снижается в два раза.

До сих пор, в случае подачи заявки в электронном виде, действовали льготы в 20% на все соответствующие услуги.

Как заявил председатель "Сакпатента" Миндия Давитадзе, цель данной льготы – сократить расходы для бизнеса и увеличить возможность получения дополнительной выгоды, что оставит в частном секторе минимум до 405 тысяч лари.

По его словам, экономическая ситуация в Грузии из-за пандемии коронавируса отразилась и на количестве заявок на регистрацию товарных знаков, поданных в "Сакпатент". За шесть месяцев с начала года их число сократилось на 8%.

По финансовым расчетам, количество предполагаемых заявок с 7 декабря в течение полугода будет до 1 тысячи. Ориентировочные поступления от регистрации товарных знаков должны были составить 1,35 миллиона лари, однако с учетом предоставляемых льгот, сэкономленная бизнесменами в случае 50% скидки, составит 675 тысяч лари.

"Сакпатенти" – юридическое лицо публичного права, независимое государственное ведомство, находящееся на самофинансировании, которое определяет государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. Его основная функция – обеспечение правовой защиты объектов интеллектуальной собственности: изобретения, полезная модель, товарный знак, дизайн, географическое указание и наименование места происхождения, новые виды растений и животных, а также обеспечение добровольного депонирования работ, защищенных авторским правом.