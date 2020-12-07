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Торговля овощами и фруктами - яблоки

Грузинские яблоки активно вывозятся в Россию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (175)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201207/250272874/Gruzinskie-yabloki-aktivno-vyvozyatsya-v-Rossiyu.html

Объем экспорта яблок за четыре месяца этого года в 14 раз превышает вывоз плодов за аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. По данным с 1 августа по 6 декабря из Грузии экспортировано 6,2 тысячи тонн яблок на общую сумму в 2,7 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

Объем экспорта яблок за этот период в 14 раз превышает показатели за аналогичный период 2019 года, а в денежном выражении экспорт увеличился на 2,4 миллиона долларов.

Хурма на дереве
© CC0 / Pixabay
Экспорт грузинских корольков и хурмы вырос на 14%

Главным экспортером грузинских яблок остается Россия, с августа из Грузии вывезено 5,9 тысячи тонн яблок. Кроме того, активно покупают яблоки из Грузии Казахстан, Армения, Сингапур и Гонконг.

В этом году в Грузии ожидается большой урожай яблок - более 120 тысяч тонн, в основном в регионе Шида Картли.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа по помощи в разбивке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Из Грузии экспортировали фундук на почти 60 миллионов долларов

Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Программу решили продлить до 15 декабря.

По последним данным, в рамках программы, фермеры сдали более 47 тысяч тонн нестандартных яблок, в результате получив прибыль в размере более 10 миллионов лари.

В программе помощи в реализации нестандартных яблок подключены 14 компаний.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (175)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия


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