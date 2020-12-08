Государство поможет расширить рыболовный флот Грузии

В настоящее время рыболовы страны берут в аренду иностранные суда, так как грузинские находятся в крайне тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальное агентство "Производи в Грузии" поможет расширить рыболовный флот страны, сообщает агентство.

Министерство экономики и устойчивого развития страны, совместно с агентством "Производи в Грузии" начали совместную работу по поддержке сферы рыболовства. Согласно новому проекту, рыболовный флот будет обновлен и будут созданы новые рабочие места. Это все также будет способствовать внедрению в отрасль современных технологий и расширению экспортной географии.

На данный момент, бенефициарами новой программы стали две рыболовные компании – ООО "Нана-25" и ООО "Темо". Расширение компаний будет заключаться в приобретении новых рыболовных судов.

Компании воспользуются как компонентом софинансирования, так и кредитно-гарантийным механизмом. В частности, в течение первых трех лет агентство "Производи в Грузии" будет софинансировать кредитный процент, а так же гарантом 90% основной кредитной суммы будет государство.

По словам основателей компании, с покупкой новых рыболовных судов они смогут увеличить количество пойманной рыбы почти в четыре раза. В частности, с новыми судами они смогут вылавливать от 5 до 7 тонн хамсы для переработки на предприятиях, а так же дополнительно 250-300 тонн отборной хамсы на экспорт.

Суда будут заниматься рыбной ловлей в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), на каждом будет трудоустроено по 18 человек.

Программа одновременно предусматривает до 5 миллионов лари по кредитно-гарантийному механизму (90-процентное обеспечение) и возможность 3-процентного софинансирования ставки рефинансирования банковского кредита. К тому же, возможность взятия судна в рассрочку, в случае чего осуществляется ставка рефинансирования плюс механизм 5-процентного софинансиования.

С новыми судами рыболовы смогут полностью выработать свой годовой план, в то время как сейчас они этого сделать не могут. Стоит принять к сведению и то обстоятельство, что в настоящее время рыболовы страны берут в аренду иностранные суда, так как грузинские находятся в крайне тяжелом состоянии.

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На сегодняшний день рыболовный флот Грузии состоит из 30 сейнеров, на которых трудоустроены до 500 моряков. Однако судна устаревшие и не соответствуют современным требованиям.