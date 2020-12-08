Сбор урожая цитрусов в Грузии перешел в активную фазу

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды - до 30 перерабатывающих предприятий

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. По последним данным, из Грузии экспортировано почти 9,5 тысяч тонн мандаринов на сумму 4,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Экспорт произведенных мандаринов осуществлен в основном в соседние страны – Армению и Россию, а также цитрусы активно вывозятся на Украину, в Молдову и Казахстан.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб в Кобулети. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды - до 30 перерабатывающих предприятий.

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ожидается необильный урожай, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов, половина из которых пойдет на экспорт.