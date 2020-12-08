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Сбор урожая цитрусов в Грузии перешел в активную фазу

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (176)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201208/250275009/Sbor-urozhaya-tsitrusov-v-Gruzii-pereshel-v-aktivnuyu-fazu.html

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды - до 30 перерабатывающих предприятий

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. По последним данным, из Грузии экспортировано почти 9,5 тысяч тонн мандаринов на сумму 4,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Экспорт произведенных мандаринов осуществлен в основном в соседние страны – Армению и Россию, а также цитрусы активно вывозятся на Украину, в Молдову и Казахстан.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб в Кобулети. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды - до 30 перерабатывающих предприятий.

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ожидается необильный урожай, но более высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов, половина из которых пойдет на экспорт.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (176)
Теги:
Министерство сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Цитрусовые, мандарины, Аджария, Грузия


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