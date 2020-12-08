Азиатский банк поможет гражданам Грузии с трудоустройством

Проект профинансирует создание двух инновационных центров развития навыков в существующих профессиональных училищах в Кутаиси и Телави

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) утвердил Грузии кредит в размере 70 миллионов долларов для улучшения доступа к качественному профессиональному образованию и подготовке, говорится в сообщении Банка.

Программа секторального развития "Современные навыки для лучшего трудоустройства" является первой программой АБР в системе образования Грузии. Ее цель – улучшение профессионального образования и качества подготовки, релевантности в приоритетных отраслях экономики для удовлетворения требований современного рабочего рынка.

С начала пандемии коронавируса многие люди остались без работы и доходов, для преодоления последствий правительство Грузии утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

Представители АБР уверяют, что прохождение программы поможет жителям страны с трудоустройством и увеличит шансы найти хорошо оплачиваемую работу.

С учетом роста безработицы из-за COVID-19, проект поможет усилить те отрасли, у которых особая роль в борьбе с пандемией или которые внесут свой вклад в оздоровлении экономики. Например, информационные и коммуникационные технологии, а также медицинское и фармацевтическое производство. Проект профинансирует электронное обучение и переподготовит занятых в тех отраслях, которые пострадали больше всего во время пандемии, чтобы помочь им в приобретении новых навыков и трудоустроиться в тех сферах, у которых растущий спрос.

Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года повысился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11,9%

В 2018 году правительство Грузии приняло новый закон для усиления профобразования и подготовки в стране. Хотя, как отмечает АБР, это направление нуждается в дальнейшем усилении политики и институциональной рамке, а также в улучшении качества и релевантности, подчеркивая, что на рынке труда наблюдается несоответствие между существующими потребностями и подготовленными системой кадрами.

Проект также профинансирует создание двух инновационных центров развития навыков в существующих профессиональных училищах в Кутаиси и Телави. Качественная подготовка и переподготовка будет проходить в семи приоритетных секторах экономики: электронная инженерия, информационные и коммуникационные технологии, медицинское и фармацевтическое производство, мода и дизайн, водное хозяйство, производство мебели и плотницкое дело и услуги (гостиничный бизнес и туризм).

Программа АБР помогает институциональным реформам, таким как новая нормативная база для образования взрослых, правила приема в заведения профессионального образования и подготовки, а также разработка более справедливой схемы финансирования для увеличения участия молодежи и уязвимых групп. Другие реформы включают увеличение бюджета профессионального образования и подготовки на 23% и повышение заработной платы учителей профессионального образования на 30% для привлечения и удержания квалифицированных учителей.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров.